Filtrada información sobre el lanzamiento del iPhone 8

25 de agosto 2017 , 10:13 a.m.

25 de agosto 2017 , 10:13 a.m.

Desde que Steve Jobs presentó por primera vez el iPhone de Apple en 2007, el smartphone se ha convertido en un amigo digital para millones de personas en todo el mundo. Con ventas que llegan a superar las 1.2 millones de unidades hasta la fecha, el iPhone, cercano a cumplir 10 años, también se ha convertido en uno de los celulares más vendidos de la historia, por detrás de la gigante compañía, Samsung Electronics.



El lanzamiento del iPhone 8, que según diversos medios especializados en tecnología como CNET y Gizmodo, sería el próximo 12 de setiembre.

Este será un modelo premium, con un precio cercano a los US$ 999, el más caro en la historia de estos celulares, según información de fuentes cercanas a la empresa que prefirieron mantenerse en el anonimato.



El periódico The New York Times destacó que en esta versión actualizada Apple implementó una pantalla más grande reduciendo el tamaño del bisel —la parte frontal del celular— en la cara del dispositivo.



Otras características nuevas incluyen el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo, junto con la capacidad de cargarlo de manera inalámbrica.

Datos: la competencia

Alrededor del 87 por ciento de los dispositivos de Apple están ejecutando la versión de sistema operativo (iOS) más reciente, mientras que sólo el 13 por ciento de los usuarios de Android ejecutaron Nougat, el último sistema operativo de Google.

The New York Times también resaltó que el iPhone se ha convertido en una marca asociada con la fiabilidad y la satisfacción de los consumidores. Una encuesta realizada en diciembre pasado por la firma de investigación 451 Research encontró que entre los propietarios de smartphones, los clientes de iPhone eran los más satisfechos, seguido por los propietarios de dispositivos de Samsung, Motorola y LG.



EL COMERCIO (Perú) / GDA