Con el Gear S3 es posible ahora medir la presión atmosférica

Escuchar música por streaming, un servicio de GPS, un micrófono con el que se pueden contestar llamadas y responder mensajes son algunas de las características más llamativas que incluye la más reciente apuesta de Samsung en relojes inteligentes: el Gear S3.



Este smartwatch, que cuenta también con aspectos similares a los de su antecesor, el Gear S2, incorpora un sensor para medir el ritmo cardíacoas y funciones de altímetro y barómetro para medir la altura y la presión atmosférica, que resultan útiles para quienes recorren grandes distancias o practican algún deporte.

Sin embargo, tenga en cuenta que para sacarle provecho a estas funcionalidades, debe descargar la aplicación Barrabes Activity for Gear y sincronizarla tanto en el reloj como en su móvil.



Este dispositivo, el cual cuenta con conectividad de bluetooth y wifi, puede hacerse pasar por un reloj tradicional debido a su diseño discreto y elegante.



La definición, colores y nitidez de la pantalla se deben a que cuenta con una resolución de 360 x 360 píxeles.



El tamaño de la pantalla es de 1,3 pulgadas, cuya tecnología es Super Amoled, lo que permite que el dispositivo se mantenga encendido de manera permanente para mostrar la hora.



Otra de las características para resaltar es que se puede sumergir durante aproximadamente 30 minutos bajo el agua a una profundidad de 1,5 metros, ya que cuenta con certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y el polvo.



También posee una memoria interna de 4 GB y 768 MB de RAM y su batería, de 380 mAh, es uno de los mejores aspectos, pues tiene una duración de hasta cuatro días.

Además, desde el smartwatch se pueden activar notificaciones de aplicaciones como el correo electrónico, WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otras, y recibir o responder llamadas, aunque su altavoz no es muy potente.



Cuenta con un bisel que tiene aspecto de rueda y que se usa para desplazar las aplicaciones, los mensajes y textos largos.



Un plus adicional que tiene el Gear S3 es que cuenta con el sistema operativo propio de la marca, llamado Tizen, que permite emparejar el reloj con celulares Android 4.4 y versiones superiores que posean más de 1.5 GB de RAM.



Es compatible con versiones posteriores al iPhone 5 y sistema operativo a partir de iOS 9.0.



Vanessa Martínez T.

Redacción Tecnósfera