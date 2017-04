Caracol y RCN entregarán su señal HD a los operadores de televisión

05 de abril 2017 , 10:21 a.m.

Luego de tres años de disputa, Caracol informó que entregará su señal de alta definición (HD) a todos los operadores de televisión por cable, satelital y comunitaria.



La compañía tomó esa decisión luego de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 28 de marzo de 2017, que ordena a Caracol Televisión a entregar a Telmex su señal de televisión de alta definición.



La decisión, que se hará efectiva de manera inmediata, “busca preservar el derecho a la igualdad entre los diferentes operadores de televisión por suscripción en todo el territorio nacional”, según Caracol.



Esto significa que la señal HD del Canal Caracol estará disponible en todos los operadores de televisión por suscripción que así lo soliciten.

La señal de RCN también regresará a los operadores de televisión. "RCN Televsión, aunque hace expresa reserva de sus derechos, puesto que a su cabal ejercicio no renuncia, procederá de conformidad con lo ordenado por el Tribunal, permitiendo a todos los operadores de televisión por suscripción la retransmisión de la señal estándar y de alta definición, previa verificación de las condiciones técnicas requeridas para este efecto con cada uno de ellos", expresó en un comunicado.



Aunque RCN respeta la revocatoria del fallo, expresó sus reparos por considerar "que esta decisión desconoce normas supranacionales y tratados internacionales suscritos y adoptados por Colombia sobre derechos de autor y derechos conexos; no adopta la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia de obligatoria aplicación y no acoge los conceptos de la Dirección Nacional del Derecho de Autor".



En ese sentido, RCN asegura que acudirá a las instancias nacionales e internacionales para reivindicar los derechos que como organismo de radiodifusión le corresponden.

Antecedentes del caso

La disputa entre Caracol, RCN y las empresas prestadores de servicio de televisión por suscripción empezó en los primeros meses de 2014.



Los dos canales mostraron interés en recibir una contraprestación por la retrasmisión de sus señales en alta definición. La propuesta fue rechazada por las compañías de TV por considerar que la transmisión de los canales abiertos y públicos es de carácter obligatorio, como lo ordena la ley.



Entre el 15 y el 30 de abril de ese año, RCN y Caracol, al no obtener respuesta positiva de Claro, UNE, Directv, Telefónica y ETB, entre otras, decidieron desactivar su señal en HD y dejarla exclusivamente activa en el sistema radiodifundido digital terrestre, conocida como TDT.



En junio de ese año, luego de que se adelantaran una serie de audiencias públicas en las que la Autoridad Nacional de Televisión escuchó tanto a los operadores de cable como a los canales de televisión, Caracol y RCN de manera conjunta acudieron a la SIC solicitando medidas cautelares contra Telmex Colombia, Colombia Telecomunicaciones, Directv, ETB y EPM.



Frente a dicha solicitud, la SIC ordenó a estos “operadores de televisión por suscripción abstenerse de retransmitir la señal de los canales Caracol TV y RCN TV, en su señal análoga y de alta definición (HD), sin contar para ello con la autorización otorgada por Caracol Televisión S.A. o RCN Televisión S.A., según fuere el caso”.



Inmediatamente luego de que se conociera la decisión de la SIC, los canales Caracol y RCN se pronunciaron y anunciaron que su señal análoga seguiría disponible para uso de los cableoperadores hasta el 31 de diciembre de 2014.



En septiembre de 2016, La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por medio de una sentencia judicial de primera instancia, estipuló que los operadores de cable no pueden seguir retransmitiendo la señal, tanto análoga como de alta definición (HD), de los canales Caracol TV y RCN TV sin previa autorización de los mismos.



Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal Superior de Bogotá revocó ese fallo. La sentencia final se conocerá en los próximos días.



