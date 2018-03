Candidato propone llevar cursos virtuales internacionales al Sena

Con la intención de que un joven estudiante colombiano del Sena pueda aprender de excelentes profesores de Harvard, MIT o la University of Queensland en Australia, sin limitarse por sus conocimientos en inglés, Felipe Ríos, candidato a la Cámara por Bogotá, 111 de la lista de Cambio Radical, propone una alianza para traducir los contenidos de la plataforma de formación virtual edx.org y llevarlos hasta el Sena u otras instituciones educativas de forma gratuita y más accesible.

Según Ríos en Colombia, un 48 por ciento de personas que se gradúan de bachillerato no pueden acceder a educación superior porque no cuentan con los recursos económicos suficientes. En esta condición, la educación virtual puede convertirse en una herramienta para enfrentar la pobreza y para ampliar oportunidades de empleabilidad.



La idea nació por su propia experiencia. “Yo conozco Edx hace unos años, pero recorriendo los barrios de Bogotá me sorprendió que una herramienta tan valiosa, que puede ayudar a revolucionar la educación en el mundo, casi nadie la conozca. Además, también vi que para la mayoría de personas es un sueño tomar un curso en Harvard, pero es no algo es fácilmente realizable”, aseguró el candidato.



Edx.org es una organización sin ánimo de lucro, creada en 2012 por el MIT y la Universidad de Harvard, que es apoyada por instituciones como la Universidad de Toronto, la Universidad de Kioto, el Berklee College of Music y la Universidad Técnica de Múnich, entre otras. Su misión es expandir el acceso a educación de calidad por el mundo. Actualmente cuentan con más de 1.600 cursos activos y tienen doce millones de estudiantes a nivel global. Sin embargo, según encontró Ríos, menos del 10 por ciento de los cursos están disponibles en español, por lo que los colombianos que no dominan una segunda lengua pueden tener un acceso limitado.



“Hay un mar de conocimiento con los mejores profesores y clases del mundo, pero el nivel de inglés en Colombia no es tan alto y ello limita que las personas puedan acceder a un excelente recurso. Al traducir los contenidos creo que podemos generar un gran impacto para el país”, dijo Ríos.



El proyecto que el candidato quiere llevar al congreso, en caso de resultar elegido, es incluir dentro del plan de desarrollo una alianza entre múltiples actores con edx.org. La propuesta se basa en dos etapas. En la primera, Ríos lideraría la traducción de contenidos disponibles en la plataforma, priorizados tanto por los intereses de los posibles beneficiarios como por las necesidades actuales del mundo laboral. En la segunda, buscaría alianzas con el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Tecnologías para que instituciones como el Sena o los Puntos Vive Digital puedan ofrecer espacios de conexión óptima y monitorías presenciales para acompañar a los jóvenes en su proceso académico.



El acompañamiento es clave porque “una persona con curiosidad puede arrancar a estudiar, pero como no tiene la obligación y no hay motivación porque no lo van a certificar, puede que, como la mayoría de personas, no termine los cursos y no haga las actividades ni las tareas”, explica Ríos, quien usando la plataforma cursó una clase en la Universidad de Standford.



Dado que la plataforma internacional cuenta con algunos cursos certificados o con créditos académicos formales, Ríos plantea también la posibilidad de que las instituciones nacionales validen y certifiquen habilidades específicas, algo que motivaría a los jóvenes a finalizar sus estudios virtuales. Así mismo, el candidato asegura que quienes completaran los cursos satisfactoriamente podrían por ejemplo aplicar créditos formales dentro de sus currículos en carreras técnicas.



Felipe Ríos es filósofo y economista de la Universidad de Pennsylvania, EE. UU., y es magíster tanto en asuntos internacionales como en gobierno. Fue concejal de Bogotá en el periodo de 2008 al 2012, donde ocupó primer puesto en actividad normativa de acuerdo al informe de Concejo Cómo Vamos.



Además de la propuesta con edx.org, el candidato espera llegar al congreso a tocar temas de tecnología como la regulación de un marco legal de financiación colectiva (crowdfounding) para facilitar el acceso a capital para los emprendedores y también dijo que quiere aportar a la creación de una política pública nacional de ciudades inteligentes, que considere elementos de ciberseguridad.



REDACCIÓN TECNÓSFERA.

@TecnosferaET