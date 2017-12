El camino para apagar la TV analógica en Colombia

En el periodo de cambio que atraviesa el país para pasar su señal de televisión analógica a digital, en la actualidad ya existen 23 ciudades y más de 800 municipios de Colombia conectados a la televisión digital terrestre (TDT).

Esto significa que esa tecnología ya está presente en el 85 por ciento del territorio nacional, según la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Si bien esta es una cifra positiva de cara al apagón de la señal analógica (contemplado para el 31 de diciembre de 2019), el proceso no ha sido sencillo, sobre todo porque, de acuerdo con Ángela Mora, directora de la ANTV, los colombianos tardaron en entender y adoptar esa tecnología en sus hogares.



“La Autoridad invirtió en 2014 120.000 millones de pesos en infraestructura (transmisores y estaciones) para que salgan nuestros tres canales nacionales: Señal Colombia, Institucional y Canal Uno; y también nuestros ocho canales regionales. Sin embargo, no ha sido un proceso sencillo, pues, según encuestas que hemos realizado, la gente todavía no sabe qué significa TDT”, señaló Mora.



Desde 2015, la Autoridad Nacional de Televisión inició un proceso de sensibilización en todo el país para que las personas entiendan el funcionamiento de ese estándar.

“Vamos de casa en casa escogiendo beneficiaros y les regalamos decodificadores para que conozcan la TDT. Además, les explicamos cómo funciona esa tecnología para que repliquen esa información y se sumen más personas”, añadió la directora.



La ANTV escoge los hogares con base en un estudio realizado por Departamento Nacional de Planeación, quienes se encargan de otorgar un puntaje a las personas pertenecientes al Sisbén. Los beneficiarios son aquellas personas que tienen esa calificación alta, pues son quienes tienen más necesidades básicas que cubrir.

Lugares beneficiados

En lo corrido del 2017, la Autoridad explica que ha realizado su campaña de sensibilización en El Carmen de Bolívar, Corozal (Sucre), Marinilla (Antioquia), Quibdó, Buenaventura y terminará en Santa Cruz de Lorica (Córdoba).



Para el próximo año los expertos esperan visitar 18 municipios adicionales, entre los que se encuentran Sibundoy y Mocoa (Putumayo); La Tebaida (Quindío), Riohacha, Valledupar, Villa Nueva (La Guajira), Turbaco (Bolívar), Ciénaga (Magdalena), Tambo (Cauca), Puerto López (Meta) e Ibagué. Finalmente, la ANTV planea ir a Leticia, Arauca y Boyacá.

El desafío

Para Luis Fernando Gutiérrez, coordinador de la maestría en televisión digital en la Universidad Pontificia Bolivariana, el país tiene una robusta tecnología, pero las personas todavía no se han apropiado de sus beneficios y su utilización.



“Mientras sucedía el cambio, la gente estaba metida en los smart TV y otras plataformas, por lo que no hubo apropiación. Este sistema ofrece mejor calidad de audio y video; la información digitalizada es transmitida de forma más fácil y económica y hay mayor posibilidad de acceso a servicios interactivos”, dijo Gutiérrez.

Según el especialista, para producir mayor apropiación es necesario que los canales sean capaces de generar más contenidos.



“Le veo posibilidades a la TDT en la multicanalidad. Por ejemplo, si los canales públicos generan televisión educativa o los privados crean programas culturales, es una opción óptima para que la gente que no tiene TV por cable pueda tener mayor oferta de programas. Sin embargo, hay que entrar a mirar si los canales están dispuestos a crear ese nuevo catálogo”, añadió Gutiérrez.



En similar posición se encuentra Galé Mallol, presidenta de Asotic, gremio que representa a los operadores de TV por suscripción, pues afirmó que el proceso de adopción ha sido lento y que, además, es necesario que la parrilla de los canales regionales y públicos sea más diversa.



“Nuestra televisión pública sigue siendo muy débil; si fuera más diversa en contenidos, la adopción podría ser más rápida. A nosotros nos está haciendo falta que los canales regionales y públicos aumenten su oferta televisiva para que la inversión tenga más sentido”, aseguró Mallol.



Según la presidenta del gremio: “Los cableoperadores no vemos la TDT como una competencia, la consideramos un complemento. Sin embargo, creemos que se necesita más sensibilización”.En todo caso, la Autoridad Nacional de Televisión sigue centrando sus esfuerzos para que más colombianos se conecten a la TDT. Se espera que al finalizar el 2019 se cubra el ciento por ciento del territorio nacional.

¿Tengo TDT en mi casa?

La televisión digital terrestre (TDT) es gratis y sin contratos ni operadores. Para conocer si ya cuenta con cobertura, debe ingresar a www.tdtparatodos.tv y buscar por ciudad o municipio. Si su televisor fue comprado después del 2014, es probable que ya tenga habilitado el estándar DVB T2 (existen seis estándares, y Colombia adoptó el europeo), por lo cual solo será necesaria una antena. Por el contrario, si el televisor fue comprado antes del 2012, es necesario adquirir un decodificador y una antena para recibir la señal digital. Tenga en cuenta que por ley, todos los comercios deben distinguir si los televisores son compatibles o no con la TDT. Una vez todo esté conectado, deberá hacer una sintonización automática de los canales. Cuando lo haga, el TV encontrará canales nacionales, regionales y locales disponibles en su región.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA @penacamilo