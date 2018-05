Cambridge Analytica anuncia cese de operaciones

La consultora británica Cambridge Analytica, envuelta en la polémica por el acceso no autorizado a los datos de 87 millones de usuarios de Facebook, anunció el cese de sus operaciones este miércoles. Así lo confirmó al diario The Wall Street Journal Nigel Oakes, el fundador de la matriz de Cambridge Analytica, SCL Group, que también cierra sus puertas.

La compañía, vinculada a la campaña electoral del ahora presidente de EE. UU., Donald Trump, hizo efectivo este miércoles su cierre, que atribuye a la pérdida de clientes, a la "injusta cobertura mediática" por el escándalo y a "crecientes" gastos legales.



Cambridge Analytica pudo obtener la información privada de esa cantidad de usuarios de la red social luego de que 270.000 personas descargaran una aplicación sobre un test de personalidad e iniciaran sesión con sus cuentas personales.



Aleksandr Kogan, profesor universitario de la Universidad de Cambridge y quien desarrolló la app, vendió los datos de los participantes y de sus amigos, a la consultora Cambridge Analytica, que a su vez la utilizó para construir un programa para predecir las decisiones de los votantes de EE. UU. e influir en ellas.



La firma señaló en un comunicado que ha sido "objeto de numerosas acusaciones infundadas y que a pesar de los esfuerzos de la compañía para corregir el registro, ha sido vilipendiada por actividades que no solo son legales, sino también ampliamente aceptadas como un componente estándar de la publicidad en línea, tanto en al área política como en la comercial".



En el documento, la compañía también informó que el abogado Julian Malins, quien fue contratado para realizar la investigación respecto a las actividades políticas de la empresa, concluyó que las alegaciones no fueron "corroboradas por los hechos".



Según la firma, Malins señaló que sus "hallazgos reflejan por completo el asombro del personal, al ver los programas de televisión y leer los informes sensacionalistas que cualquiera de estos medios podría haber estado informando sobre la empresa para la que trabajaban. Nada de lo que escucharon o leyeron resonó con lo que realmente hicieron para ganarse la vida ".



Los responsables de Cambridge Analytica dijeron que "el asedio de la cobertura de los medios ha alejado prácticamente a todos los clientes y proveedores de la compañía".



"Si bien esta decisión fue extremadamente dolorosa para los líderes de Cambridge Analytica, reconocen que es aún más difícil para los empleados dedicados de la empresa que hoy aprendieron que probablemente perderían sus trabajos como resultado del daño causado al negocio por la injustamente negativa cobertura mediática", dijo.



Tanto CA como su matriz, SCL Elections, han iniciado los procedimientos para declararse insolventes en el Reino Unido, según informa su nota. Cambridge

Analytica prevé así mismo comenzar un proceso legal similar en Estados Unidos.



