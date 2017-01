Yahoo cambiará su nombre cuando culmine su venta

La compañía tecnológica Yahoo cambiará su nombre a Altaba y su directora general, Marissa Mayer, dejará el cargo una vez culmine el proceso de absorción por parte del gigante de comunicaciones Verizon. Esto quiere decir que cuando se realice la venta lo que quede de la compañía pasará a tener el nuevo nombre.



Según un documento bursátil, la compañía, que conservará las actividades financieras no vendidas a Verizon (esencialmente la participación en el grupo chino Alibaba), también reducirá su directorio de once a cinco miembros.



Las renuncias de los otros seis directivos tendrán efecto "inmediatamente después del cierre" de la venta de las operaciones centrales a Verizon, y "no obedecen a ningún desacuerdo con la empresa sobre algún asunto ligado a las actividades, a políticas o prácticas de la empresa", indica el documento transmitido por Yahoo a la Comisión de Valores y Seguros de Estados Unidos (SEC).



El grupo agregó que "para facilitar la transición de la empresa hacia una sociedad de inversiones después del cierre" de la transacción con Verizon, la presidencia del directorio va a recaer con efecto inmediato en uno de los miembros que continuará, Eric Brandt".



Verizon acordó en julio de 2016 la compra de una parte de Yahoo que incluye el negocio publicitario, las páginas web, las aplicaciones móviles y los correos electrónicos por más de 4.800 millones de dólares, aunque la operación aún no se ha cerrado. Fuera del acuerdo quedaron las participaciones de Yahoo en el grupo chino de comercio electrónico Alibaba Group o en Yahoo Japón, entre otras, que es lo que pasará a llamarse Altaba.



El acuerdo estuvo en riesgo después de los dos hackeos masivos reconocidos por Yahoo en septiembre y diciembre del año pasado y que afectaron en total a 1.500 millones de sus usuarios.

AFP Y EFE