Así puede cambiar su batería de iPhone en Colombia, en iShop

11 de enero 2018 , 06:00 a.m.

Después de las disculpas que ofreció Apple por ralentizar sus smartphones, iShop Colombia anunció que los usuarios que cuentan con un iPhone 6 en adelante tendrán la posibilidad de cambiar su batería por 100.000 pesos en todos los puntos nacionales.



iShop señaló que para recibir el cambio de batería en Colombia es necesario que los usuarios ingresen a la página oficial de iShop para agendar una cita en el punto más cercano.

"El costo del cambio de las baterías será de 100.000 pesos, siempre y cuando el dispositivo no presente ningún problema que impida la reparación de la batería, por ejemplo una pantalla rota, carcaza deformada/golpeada o modificaciones no autorizadas. Con dispositivos que presenten este tipo de daños habrá que repararlos primero y tendrá costos adicionales”, informó iShop en el comunicado.



(Agende su cita aquí)



En la carta en la que Apple ofrece disculpas por ralentizar los dispositivos, la compañía asegura que todas las baterías recargables son consumibles y que pierden efectividad a medida que sus componentes químicos envejecen y su capacidad para retener una carga disminuye.



Además, el modo en que se usa el dispositivo también afecta el rendimiento de la batería a lo largo de su vida útil. Por ejemplo, si se deja o se carga una batería en un ambiente caluroso, el deterioro se puede acelerar.



Por su parte Martha Liliana Rojas, Gerente de Control de Gestión y Servicio al Cliente de iShop señaló que la prioridad de la compañía es “es que nuestros clientes estén satisfechos con la marca y el servicio que ofrecemos”, por lo que el cambio de batería a menor costo ya está disponible.Por el momento no se conoce hasta cuándo se mantendrá el precio.

REDACCIÓN TECNÓSFERA