El bitcóin se desploma y toca los 8.000 dólares

El mercado de las criptomonedas no pasa por su mejor momento. Este viernes se registraron pérdidas superiores al 20 por ciento en varias de las principales unidades, mientras que el bitcóin se desplomaba bajo los 8.000 dólares.

A las 1250 GMT, el bitcóin, que llegó a valer 20.000 dólares, perdía un 15 por ciento a un mínimo de dos meses de 7.650 dólares en la bolsa Bitstamp de Luxemburgo, sumando pérdidas por más del 30 por ciento esta semana. Al final de la tarde el precio de la criptomoneda alcanzó los 8.500 dólares. El desplome implica que el valor total de mercado de las criptomonedas cayó a 385.000 millones de dólares, menos de la mitad del máximo que tocó en enero, según datos de la firma de seguimiento de la industria Coinmarketcap.com.



Entre las razones de la caída se encuentran la posibilidad de implementar mayores regulaciones a nivel global -en países como la India, Corea del Sur, China y Estados Unidos- que genera preocupación en los inversores; un robo récord de 530 millones de dólares en la bolsa japonesa Coincheck, el temor a la manipulación de precios y la prohibición de anuncios de criptomonedas en Facebook.



El robo, que se perpetuo el viernes pasado, fue el mayor hurto cibernético de la historia en el sector de las criptomonedas y subrayó las vulnerabilidades de las operaciones de un activo que las autoridades buscan regular, así como los mayores riesgos para Japón.



Los cibercriminales hurtaron 523 millones de unidades de la criptomoneda NEM, la décima mayor por valor de mercado, que almacenaba Coincheck en sus carteras virtuales, y cuyo valor total ascendía a 58.000 millones de yenes (430 millones de euros).



Este viernes, las autoridades japonesas realizaron una redada en las oficinas de Coincheck para realizar una incautación de documentos y computadores en calidad de pruebas. La redada se realizó para garantizar la seguridad de los usuarios, manifestó el ministro de Finanzas, Taro Aso.



Las autoridades quieren esclarecer si Coincheck tenía separados los activos de sus clientes y los suyos propios, y si cuenta con la liquidez necesaria para reembolsar a sus usuarios.



Por otro lado, esta semana Facebook prohibió los anuncios relacionados con las monedas virtuales por considerar que "promueven prácticas engañosas".



Ethereum y Ripple, la segunda y tercera moneda virtual más importantes, se han hundido un 23 y un 31 por ciento, respectivamente, en las últimas 24 horas, agregó Coinmarketcap.com. “La presión regulatoria es extremadamente fuerte y eso está creando un mal ambiente para las criptomonedas", afirmó Naeem Aslam, analista de Think Markets. "En el corto plazo está asustando a muchos inversores".​

Un entusiasmo que no decae

Pese a la burbuja que llevó el valor del bitcóin a niveles inéditos, a los robos en las plataformas de intercambio o a la amenaza de regulación de los gobiernos, las monedas virtuales han venido para quedarse, indican los expertos.



Las criptodivisas "han caído muchas veces pero siempre logran levantarse de nuevo", asegura a la AFP Stephen Innes, responsable para Asia-Pacífico de OANDA, especialista en el análisis de monedas virtuales.



En países como Corea del Sur o China, donde las monedas virtuales también son muy populares, las autoridades ya han anunciado su intención de regular su creación y su intercambio. En la misma línea, el primer ministro indio, Arun Jaitley, anunció el jueves que las criptodivisas no tiene curso legal en el país y que tomará "todas las medidas para eliminar" su uso como sistema de pago, en particular en actividades ilegales. Según Stephen Innes, la ola de regulación era previsible teniendo en cuenta que hasta ahora el "el marco regulatorio en Asia era espantoso y atraía a los criminales con objetivos muy apetecibles".



La regulación de las criptomonedas también fue una de las preocupaciones del foro de Davos que se celebró hace unos días en Suiza, donde el ministro británico de Finanzas, Philip Hammond, pidió "prudencia" a los gobiernos.



Sin embargo, y a pesar de su mala fama, el entusiasmo no decae. BitFlyer, la principal plataforma japonesa de intercambio de bitcoines, asegura tener más clientes desde el robo de Coincheck. "Mucha gente está interesada en las criptomonedas. En nuestra plataforma el número de nuevas demandas para abrir una cuenta ha aumentado", aseguró a la AFP el director financiero, Midori Kanemitsu .



Los actores de la industria tecnológica están convencidos de que no hay vuelta atrás y que, incluso si desaparecen algunas criptomonedas, otras nacerán para sustituirlas. "Los pirateos ocurren. La gente que elige usar esta tecnología tendrá que tener en cuenta el riesgo asociado", explica Ken Kawai, un abogado experto en regulación financiera y en la tecnología del 'blockchain', que está detrás de creación de las criptomonedas.



A la espera de más regulación, el bitcóin, el litecoin o el ethereum podían caer también en el punto de mira de las autoridades fiscales y frenar el atractivo para los inversores, apuntan los analistas. Según Hikaru Kusaka, cofundador de blockhive, una compañía de innovación, los consumidores terminarán descartando las criptomonedas débiles y sólo sobrevivirán las mejores. "Quizás no todas las criptodivisas desaparecerán pero llegarán otras nuevas y habrá un proceso de selección", apunta.



CON AGENCIAS