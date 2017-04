Microsoft reconoce que existen problemas en los servicios de Hotmail

En la mañana de este martes, usuarios reportaron en redes sociales dificultades para ingresar a algunos de los servicios de Microsoft como Hotmail, Skype y One Drive, en diferentes países incluyendo Colombia.



De acuerdo con los reportes, al intentar acceder aparece un mensaje en el que se lee: “Algo no fue bien. El servidor no puede iniciar su sesión ahora. Inténtelo de nuevo más tarde”.



“Microsoft lleva más de una hora fuera de servicio en todo el mundo. Ni Skype, One Drive, Xbox, Outlook-Hotmail... Nada funciona. Es global”, comentó en Twitter el usuario @MrKaytos

Por su parte, @Brancomar escribió: “¿A alguien más se le desvinculó su cuenta #hotmail #outlook del iPhone? ¿Y se lo borraron contactos registrados ??



Desde @MicrosoftHelps, la cuenta de soporte de la compañía en Twitter, reconocieron que hay un problema debido a una actualización del sistema. Aseguran que están trabajando en el tema para encontrar una pronta solución. "Somos conscientes del problema y estamos tratando de resolverlo, por favor, tengan paciencia".



Noticia en desarrollo...



TECNÓSFERA​