Cabify se une al sistema de pagos en efectivo

16 de febrero 2018 , 06:27 a.m.

La empresa española Cabify anunció que a partir del 16 de febrero los usuarios de su plataforma podrán pagar los viajes en efectivo, una opción ya implementada por la aplicación Uber.

Esta nueva funcionalidad estará disponible en las ciudades donde Cabify tiene presencia: Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.



Camilo Sarasti, director general de Cabify Colombia, explicó que con este nuevo mecanismo buscan expandirse y explorar nuevas posibilidades para que más personas usen sus servicios.



"Colombia tiene una penetración de tarjetas de crédito muy baja. En total, existen 15 millones de tarjeta de crédito, 11 de ellas son Mastercard, Visa o American Express, las cuales funcionan en pasarelas de pago internacionales. Y las otras cuatro son marca privada y no permiten compras por internet. De esas 11 millones de tarjetas, en promedio, un colombiano tiene más de dos, lo que se traduce en que solo cinco millones tienes acceso a estos medios de pago. En ese sentido, estamos atacando un mercado muy pequeño en Colombia y lo que buscamos es expandirnos",



El ejecutivo explicó que el conductor tendrá la posibilidad de elegir entre pagos con tarjeta o en efectivo. En Uber la dinámica es diferente, pues solo hasta el final del recorrido el conductor sabe cuál será el método de pago que utilizará el pasajero.



Los usuarios que deseen añadir 'efectivo' como método de pago, deberán pasar por un proceso de verificación para fomentar la seguridad en el servicio.



Para ello, será necesario tomar una foto al documento de identidad (cédula o pasaporte) y esperar tres segundos hasta que el sistema valide que, en efecto, se trata de un documento verídico que coincide con los datos del usuario. El sistema rechaza las fotos de internet y cualquier documento distinto a la cédula o pasaporte, según la compañía.



"Hicimos un algoritmo con Google para respaldar la veracidad de los datos ingresados por los pasajeros. Si por ejemplo una cédula queda bloqueada, se ingresará a una lista negra para que esa persona no vuelva a usar nuestros servicios", detalló Sarasti.



El director añadió que: "En un principio, cuando les explicamos a nuestros socios conductores de esta nueva función, hubo cierta preocupación. Sin embargo, al momento de explicarles el mecanismo, se tranquilizaron. De igual manera hay un gran número de conductores que estuvieron de acuerdo, porque dicen que así pueden pagar los gastos diarios como la gasolina".



A mediados de 2017, Uber lanzó dos nuevas funciones con las que busca dar mayor tranquilidad y seguridad a usuarios y conductores. La primera de ellas, llamada ‘Verificación de Usuario’, consiste en pedir a los nuevos usuarios de la plataforma, que elijan la opción de pagar en efectivo y que no tengan una tarjeta de crédito válida en su perfil, confirmar su identidad mediante la verificación de su cuenta de Facebook. Es decir deben iniciar sesión en esta red social para poder acceder al servicio.



Por otro lado, Uber también habilitó la opción para los socios conductores de compartir información sobre su viaje a conocidos y familiares.



TECNÓSFERA