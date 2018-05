El mensaje del círculo negro de WhatsApp también bloquea Instagram

09 de mayo 2018 , 09:55 a.m.

Luego de que en los últimos días se hiciera viral un mensaje en WhatsApp que bloqueaba la aplicación, ahora se conoce que el contenido oculto de esa publicación también congela la red social Instagram.



El texto de la broma, que se expandió rápidamente en los últimos días, advertía que no se debía tocar el emoticón de un círculo negro.



El sitio especializado Andr4all, que dio a conocer la situación, explicó que al hacer clic no se distribuye malware, pero sí es posible que la aplicación deje de responder teniendo en cuenta que el texto esconde miles de caracteres que WhatsApp no puede procesar.

Ahora el mismo medio ha revelado que una situación similar ocurre en Instagram. Un usuario puede copiar ese mensaje en una foto de su cuenta por lo que si alguien hace clic la app se bloqueará. Sin embargo, no se puede copiar el texto en otros perfiles pues Instagram lo identifica como inapropiado. Tampoco se ha comprobado que la publicación tenga el mismo efecto al compartirlo en la herramienta de Historias de la red social.



Al igual que en WhatsApp solo es necesario reiniciar la plataforma para que vuelva a funcionar con normalidad. Sin embargo, en caso de que le llegue el mensaje lo recomendable es evitar hacer clic.



TECNÓSFERA