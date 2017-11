Broadcom ofrece 103.000 millones de dólares por Qualcomm

07 de noviembre 2017 , 07:51 a.m.

El fabricante de chips para comunicaciones Broadcom Ltd dijo el lunes que hizo una oferta para compra el proveedor de chips para celulares Qualcomm Inc por 70 dólares por acción o 103.000 millones de dólares en efectivo y acciones, en la que podría ser la mayor adquisición tecnológica de la historia.



La fusión combinaría a dos de los mayores fabricantes de chips de comunicaciones inalámbricas para dispositivos móviles y elevaría la apuesta para Intel Corp, que se ha estado diversificando hacia la tecnología de los teléfonos inteligentes desde el sector de las computadoras.



La oferta de Broadcom incluye una prima del 27,6 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones de Qualcomm del jueves, de 54,84 dólares, un día antes de que reportes de medios sobre un posible acuerdo impulsaran al alza los títulos de la compañía.



Los accionistas de Qualcomm recibirían 60 dólares en efectivo y 10 dólares por acción en papeles de Broadcom. Incluida la deuda, la oferta de Broadcom valora la transacción en 130.000 millones de dólares.



"En nuestra opinión, 70 dólares por acción no sería suficiente", escribió en una nota a sus clientes Romit Shah, analista de Nomura Instinet. Qualcomm está intentando cerrar la adquisición por 38.000 millones de dólares de NXP Semiconductors NV, uno de los mayores fabricantes de chips para vehículos, mientras se expande a la

tecnología de la conducción autónoma.



Broadcom señaló que su propuesta se mantendrá sin importar si fructifica la adquisición de NXP por parte de Qualcomm.



Reuters