Alguien ‘accidentalmente’ bloqueó US $280 millones en criptomonedas

Millones de dólares almacenados en ether, una de las primeras monedas digitales y, junto a bitcóin, una de las criptomonedas más usadas, parecen estar bloqueados debido a un fallo causado, al parecer accidentalmente, por un usuario que borró un fragmento del código de una billetera virtual.

El proveedor Parity Tech publicó en su site una alerta titulada: Hemos hallado una vulnerabilidad en una biblioteca Parity Wallet. La falla permitía a los usuarios cambiar el código y, al menos en teoría, habría hecho posible que alguien se hiciera a billeteras que no le pertenecen.



El usuario que causó el fallo ‘suicidó’ la billetera, por lo que sus contenidos -que se cifran en el equivalente de 280 millones de dólares- quedaron congelados, sin que nadie pueda disponer de ellos o moverlos a otra cartera.



Irónicamente, el tipo de billetera afectado por el fallo usa la autenticación de múltiples partes como una medida de seguridad en las transacciones, pues evita que alguien disponga unilateralmente de los fondos. Entre los 280 millones congelados habría entre 45 y 90 millones pertenecientes a Gavin Woods, fundador de Parity ech y exdesarrollador de Ethereum.



No es el primer incidente de esta firma. En julio de 2017 Parity reportó otro fallo que condujo al robo de 31 millones de dólares en ethers. Se indicó que el fallo fue solucionado, pero apenas un día después se implementó la nueva versión del contrato de la biblioteca Parity Wallet, que resulta ahora también defectuosa.



El anuncio afectó el valor de la moneda, que este año ha aumentado 3.500 por ciento (bitcoin, en comparación, se ha valorizado en un 600 por ciento). Tras revelarse el incidente, el valor de cada ether pasó de 305 dólares a 290 dólares.



