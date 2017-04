Qualcomm tendrá que pagar 815 millones de dólares a Blackberry

La empresa canadiense Blackberry recibirá 815 millones de dólares por parte del fabricante de microchips para celulares Qualcomm, tras ganar una batalla jurídica con respecto al pago de regalías en base a un acuerdo de pagos que habían establecido entre las partes.

"BlackBerry y Qualcomm tienen una larga relación y continúan siendo socios valiosos tecnológicos. Estamos satisfechos con el resultado del arbitraje fallado a nuestro favor y esperamos seguir colaborando con Qualcomm en el futuro", dijo John Chen, director ejecutivo de Blackberry.

Las dos compañías aceptaron desde el año pasado llevar su disputa a un tribunal de arbitraje, que tuvo lugar en San Diego, California (EE.UU.) entre el pasado 27 de febrero y el 3 de marzo siguiendo las reglas de los servicios de mediación y arbitraje judicial.



"Aunque Qualcomm no comparte esta decisión, (el arbitraje) es vinculante y no apelable", afirmó Qualcomm, añadiendo que el fallo no tiene efectos en sus acuerdos con otros titulares de licencias.



La cifra de los pagos podría subir en el próximo mes de mayo si son incluidos intereses y honorarios, en una audiencia en el mismo tribunal de California que tomó la decisión.



Al cierre de la jornada de este miércoles en Wall Street, las acciones de Blackberry subieron 16,4 por ciento, mientras que las de Qualcomm cayeron un 3,54 por ciento.





​*Con información de Efe.