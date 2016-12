'El uso de monedas virtuales no está permitido en Colombia'

La Superintendencia de Sociedades de Colombia advirtió hoy que el uso de monedas virtuales como las bitcoines no está permitido en el país y que el peso es el único medio de pago legal vigente.



Así lo manifestó el titular de la entidad, Francisco Reyes Villamizar, quien también denunció la proliferación de "clubes de inversión", es decir, sociedades gestionadas por consejeros que ofrecen rendimientos de hasta un 100 por ciento en dos meses a quienes entreguen su dinero e inviten a más personas a formar parte de la comunidad.



"Estos supuestos asesores prometen a los inversionistas administrar sus apuestas en las plataformas de inversión y generar rendimientos mayores a los que obtendrían si apostaran directamente su dinero", advirtió Reyes Villamizar, citado en un comunicado de la Superintendencia de Sociedades.



Asimismo, el funcionario recordó que el Banco de la República, el ente emisor oficial de moneda en Colombia, ha informado en varias ocasiones que los mecanismos de pago alternativos al peso no son válidos en el territorio nacional.



Bitcóin es una criptomoneda que permite a sus usuarios comprar bienes y servicios sin la regulación de ningún banco central ni la necesidad de crear cuentas bancarias o adquirir tarjetas de crédito.



No obstante, críticos como el premio Nobel de Economía Paul Krugman advierten del doble filo que podrían tener los mecanismos de pago virtuales al abrir la posibilidad de facilitar el narcotráfico y la especulación.

El bitcóin ya superó la barrera de los 900 dólares

La moneda virtual se cotiza a más de 900 dólares esta semana. Es su precio más alto desde enero de 2014. El récord histórico de esta divisa fue de 1.137 dólares en diciembre de 2013. Después, se avance se vio comprometido por varios eventos que pusieron en tela de juicio su estabilidad y futuro, entre ellos varios robos masivos a casas de transacción como Mt Gox y Bitfinex.

Las bitcoines se han visto impulsadas por la falta de confianza que generan eventos como los atentados en Berlín, el asesinato del embajador de Rusia en Turquía y la incertidumbre que genera la victoria de Trump y sus políticas económicas proteccionistas que incluyen replantear acuerdos comerciales e incrementar la carga impositiva en las importaciones.



Otros factores, como la crisis bancaria de Italia, la debilidad del yuan y la ansiedad que genera la posible campaña para fortalecer el armamento nuclear de Estados Unidos, han generado ansiedad en los inversores, quienes empiezan a ver en el bitcóin un activo seguro a largo plazo.



"Si esto sigue así, la moneda virtual superará la barrera de los 1.000 dólares e incluso romperá el récord de los 1.200 dólares el próximo año", afirma la analista de NewsBTC.com Sarah Jenn.

