Bill Gates dice que debería pagar más impuestos

El magnate estadounidense Bill Gates dijo que al igual que todos los más ricos de Estados Unidos, debería pagar más impuestos y consideró "regresiva" la reforma fiscal del presidente Donald Trump. "Yo debería pagar más impuestos", dijo Gates al red CNN.



"Yo pagué más impuestos, más de 10.000 millones de dólares, que cualquier otra persona pero el gobierno debería exigirle a la gente de mi posición pagar impuestos significativamente más altos", añadió.



Segundo hombre más rico del mundo detrás del fundador de Amazon Jeff Bezos, Gates tiene una fortuna de unos 90.000 millones de dólares y una parte la destinó a causas humanitarias e investigaciones médicas. Gates no escatimó palabras para criticar la reforma fiscal sancionada en Estados Unidos con rebajas de impuestos a empresas y personas.



"Esa no es una ley fiscal progresista. Es una ley regresiva", aseguró. Sostuvo que, al contrario de lo que dice el gobierno, la ley no beneficiará a los trabajadores y a la clase media sino que, en cambio, favorecerá a los más adinerados.



"Los más ricos tienden a conseguir beneficios dramáticamente mayores que la que clase media o los pobre y entonces eso va en contra de la tendencia general que uno quisiera ver para la que la red de seguridad social se torne más mas fuerte y que los que estén en lo más alto paguen más impuestos", agregó.



