Ciberdelincuentes reportaron robo a bancos canadienses

El Banco de Montreal y el Banco de Comercio Imperial de Canadá dijeron este lunes que atacantes cibernéticos podrían haber robado los datos dede casi 90,000 clientes, lo que podría ser el primer asalto significativo en las instituciones financieras en ese país.

Bank of Montreal, el cuarto mayor prestamista de Canadá, reveló que los estafadores le contactaron el domingo y afirmaron que poseían la información personal y financiera de un número limitado de clientes del banco.



Un portavoz del banco dijo que creía que menos de 50.000 de los 8 millones de clientes del banco en todo Canadá fueron víctimas del ataque, pero se negó a decir si algún cliente perdió dinero.



Los estafadores amenazaron con hacer públicos los datos, indicó el vocero, y agregó que el banco estaba trabajando con las autoridades en una investigación exhaustiva. Según cree el Banco, el ataque se originó fuera del país y confía en que las vulnerabilidad que llevaron al robo de datos de los clientes ya habían sido cerradas.



Por su parte, el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), quinto mayor prestamista de Canadá, dijo que los estafadores contactaron a la firma el domingo y aseguraron haber robado electrónicamente la información personal y financiera de 40,000 clientes de su marca de banca directa Simplii.



El CIBC reveló que aún no ha confirmado la violación cibernética, pero que se toma en serio el anuncio. Dijo que los clientes de su división bancaria principal no se vieron afectados.



Ambos bancos dijeron que estaban contactando a los clientes y aconsejándoles que supervisen sus cuentas e informen cualquier actividad sospechosa, pero no respondieron a las solicitudes de comentarios.



En los últimos meses, los seis bancos más grandes de Canadá han estado colaborando junto con el Banco de Canadá para mejorar sus defensas contra los ciberataques. El Banco de Canadá dijo a principios de este mes que algunos ataques tendrían éxito inevitablemente, pero que cuentan con mecanismos de recuperación para limitar el daño.



REUTERS