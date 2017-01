'Quien avance en tecnología, como Uber, bienvenido': David Luna

El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, habló con EL TIEMPO sobre el año que ya terminó. Logros como las zonas de wifi sin costo en nueve municipios del país y un récord de 15 millones de suscripciones a internet fija y móvil contrastan con las voces que cuestionan las cargas que impone la reforma tributaria al sector TIC y la demora en adjudicar la banda de los 700 Mhz, conocida como dividendo digital.



¿El 2016 resultó mejor o peor de lo que usted esperaba?



Definitivamente mejor. Se tomaron determinaciones que el país llevaba mucho tiempo evitando o no pudiendo tomar. Después de 12 años y de dos gobiernos se logró adjudicar una nueva opción de televisión (con el canal UNO).

En segundo lugar, en el 2010 al presidente Santos lo tildaron de loco cuando dijo que iba a llevar conectividad a todas las zonas del país. Lo ha venido logrando y eso se ve en un número de conexiones que ya bordea los 15 millones. Además, una infraestructura para lograr que hoy haya más de 6.500 kioscos Vive Digital y más de 800 puntos Vive Digital prestando servicios a los ciudadanos. Y creo que es un buen año porque vemos a la economía digital como una realidad: había la meta de impulsar algo más de 2.000 empresas de software y ya estamos llegando a las 5.000, que generan cerca de 90.0000 empleos y ventas de alrededor de 8 billones de pesos.



Frente a la reforma tributaria, que subió el IVA que pagan celulares y computadores y, además, grava el consumo de datos móviles, ¿cómo quedan las metas de conectividad que se había planteado el Ministerio? Específicamente, ¿qué pasa con la meta de pasar de 2 a 27 millones de conexiones a internet en 2018?

Sobre la reforma: la exención de internet fijo para estratos 1, 2 y 3 se mantuvo. La exención para teléfonos inteligentes se mantuvo. La exención para computadores y tabletas se ajustó para bien.

La disposición de gravar datos se incluyó, con una exclusión: los planes de menos de 45.000 pesos. Así que siento que en medio de la situación económica, que es muy difícil, el sector queda en una posición que le va a permitir seguir construyendo y alcanzando las metas. (Además: Prepárese, servicios como Netflix, Uber y Spotify ahora tendrán IVA)



¿Cómo conviven estrategias como Apps.co o los puntos Vive Digital con una reforma que encarece el acceso a internet?



En la reforma tributaria quedaron previsiones que les van a permitir a los emprendedores no solo promover su actividad sino deducirla. Eso es muy valioso. Pero no podía quedar gravado el carro y la gasolina: Haber tomado la determinación de no gravar los teléfonos de un UVT (se usa para el cálculo de impuestos que deben declarar y pagar las personas naturales y jurídicas) hacia abajo, que son el 50 por ciento de los que compra la población colombiana, impacta muy positivamente la economía. (Lea también: Así le subirá la factura del celular el próximo año)

¿No teme usted que veamos un aumento en fenómenos como el robo de celulares o el contrabando de computadores?

Insisto: en materia de tabletas, los UVT son exactamente los que estaban. Y en computadores, lo que disminuye es realmente poco. El hurto y el contrabando no son temas fáciles, creemos que se ha avanzado en controlar la reventa. Seguimos teniendo una dificultad con la venta de partes, pero la fiscalía y el Ministerio de Defensa siguen trabajando con la extinción de dominio de esos lugares. Pero es un riesgo, evidentemente, no asociado a un IVA o no un IVA, sino asociado a la dinámica económica del país.



¿Qué estrategia puede plantear el ministerio para entrar a paliar los efectos de la reforma?



Hay cosas muy importantes: una es la que le menciono de no gravar los teléfonos más baratos. Otra es la necesidad de seguir trabajando en subsidios al internet fijo y al internet móvil. Y hay que enfatizar que, gracias a la Gestión del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones a través de la iniciativa Apps.co y Contenidos Digitales, los principales insumos para el desarrollo de contenidos digitales quedaron excluidos del impuesto sobre venta. Eso incluye los servicios de educación virtual para el desarrollo de Contenidos Digitales, el suministro de páginas web, servidores, computación en la nube y mantenimiento a distancia de programas y equipos, y la adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio TIC. Esto significa un gran avance para la industria de Contenidos Digitales, haciéndola más competitiva y abarcando todo el espectro, desde los emprendedores hasta las empresas constituidas.

Se acabó el 2016 y Uber sigue funcionando en el limbo…



Como Gobierno hay una posición clarísima en materia tecnológica: aquí existe un principio de neutralidad de red. Punto. Ese debate no vale la pena ni siquiera seguirlo planteando. (...) Si el sector de transporte tiene sanciones en contra de Uber, pues debe actuar en ese particular. Lo mismo pasa en otros sectores de la economía. Pero esas y todas las plataformas gozan de un principio de presunción de legalidad, salvo una orden expresa de un juez para suspenderlas. Aquí hicimos cuatro talleres de cocreación con los taxistas tradicionales. Yo lo que quiero es que el sector tradicional en Colombia también pueda usar herramientas tecnológicas y competir de la misma manera, no solo para mejorar el servicio, sino sus ingresos. De eso es que se trata la tecnología. Quien ha avanzado en tecnología, como Uber, bienvenido. (Además: Uber cumple tres años en Colombia en medio de polémicas)



¿Qué nos dice, que no vamos a ver situaciones similares con Airbnb o con Netflix?



Quienes quieran llegar tienen que saber que desde el punto de vista tecnológico tienen el soporte tecnológico para hacerlo. Y quienes están en el mercado tienen que tener absolutamente claro que, si no reaccionan, van a tener dificultades. ¿A qué le apostó este Ministerio con la convocatoria de TIC y turismo? Precisamente a brindarle a ese sector las herramientas para poder competir con Airbnb, y se logró. Ellos entendieron que competir con esa disrupción era absolutamente absurdo y que lo que había que hacer era sumarse.



En la subasta del dividendo digital, el espectro en la banda de 700 Mhz, era un propósito suyo en 2016…



Estamos trabajando en ella, yo creo que vamos a dar a conocer dentro de muy pocas semanas líneas sobre ese particular. Hablamos de una porción muy importante de espectro que queremos aprovechar, no solo para lograr mayores coberturas y mejorar temas de calidad, sino para maximizar ingresos para el Estado.

¿Para qué sirvió la campaña de registro del IMEI?



Para dos cosas: para que los ciudadanos tomaran conciencia de que pueden aportar un granito de arena. Lo hicieron casi más de 30 millones. Y segundo, para que un celular que fue robado pueda ser desconectado de manera inmediata. Eso ayuda a desincentivar ese delito. De nuevo, el reto ahora es enfrentar el comercio de partes.



Todos los días oímos de un nuevo episodio o una nueva modalidad de cibercrimen. ¿Cómo ve al país en materia de ciberseguridad?



Hay que recordar la historia, que nace en 2011, con la creación del primer CONPES de ciberseguridad y ciberdefensa donde se tomó la decisión de crear una institucionalidad. La idea de que hoy exista un Comando Conjunto Cibernético y que exista un Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (colCERT) es la demostración de que estamos trabajando para estar preparados. Se termina esa tarea y se comienza un nuevo CONPES: el de seguridad digital. Tenemos fenómenos que están creciendo y que se han convertido en una dificultad, como el del ‘secuestro digital’ o ransomware. Eso de una u otra manera alerta a las autoridades, pero fundamentalmente comienza a alertar a los ciudadanos. El año entrante, cuando lancemos la carpeta ciudadana y la autenticación digital, eso nos va permitir que ya no sean millones de claves regadas por todas partes y que el ciudadano tenga mayores y mejores herramientas para controlar todo su proceso con una identificación digital, un correo electrónico, un espacio en la nube y acceso a todos los servicios del Gobierno a través de internet.



¿Con qué retos puntuales recibe 2017?



Zonas WIFi gratis para la gente. Ya hay funcionando algo más de 150 y están contratadas algo más de 800. Espero en el primer trimestre estar entregando la totalidad de esas zonas. El otro es la Red de Alta Velocidad. Vamos a ir entregando esa infraestructura. Calidad, cobertura, conexiones, por supuesto. Ahí esperamos adelantar la subasta del dividendo digital y adjudicarla en 2017. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra industria de software.

WILSON VEGA

Editor de Tecnósfera