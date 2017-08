Colombia le apunta a la ciudadanía digital: respeto y civismo

Este miércoles 16 de agosto, durante el foro “Civismo en la Red: Deberes, derechos y retos de la sociedad digital”, organizado por el Gobierno de Colombia y EL TIEMPO, en Bogotá, expertos analizaron la situación en Colombia y destacaron la importancia del civismo y la cultura ciudadana para lograr una sana convivencia en los espacios virtuales.

La digitalización de la sociedad presenta retos para los derechos y deberes de los ciudadanos en lo social, lo político, e incluso, lo ético. La reflexión de los participantes giró en torno a asuntos de libertad, neutralidad, acceso a la información y diversidad, entre otros.



A 2015, según cifras del ministerio de TIC con Datexco, un 30 por ciento de los encuestados conoce una persona que haya sido atacada en redes sociales.



El viceministro TIC, Juan Sebastián Rozo, dijo que está seguro de que esa cifra ha aumentado y que se está trabajando en la actualización de esos datos. Las agresiones en línea, según las cifras presentadas, pueden clasificarse en tres categorías: Acoso directo, Invasión de la privacidad y Negación del acceso.



Para responder a esta situación de agresiones, insultos, e incluso amenazas, en las redes sociales (entre ellas Facebook y Twitter, pero también WhatsApp y hasta los foros de discusión de blogs de noticias), la campaña #BajemosElTono invita y brinda materiales a la ciudadanía para intervenir en conversaciones violentas y “llamar al orden positivamente”, buscando la autoreflexión y el respeto.



Según el viceministro, la idea de 'Bajemos El Tono' es que el civismo sea la regla para interactuar en línea: “Aprovechar el potencial democratizador de las TIC para tramitar mejor las diferencias y no potenciar los conflictos”.



En otras palabras, la invitación es usar los espacios virtuales para dialogar y no para imponer unas afirmaciones sobre otras, callar a otros con insultos o incitar a la violencia. Puesto que las agresiones en línea alejan a los interlocutores, pueden causar daños emocionales y psicológicos en las personas y hasta pueden causar la censura y el abandono de estos espacios.



Por su parte, Adriana Molano, consultora de transformación digital y panelista del evento, aseguró que la “doble personalidad” que reflejan muchos usuarios “tiene que ver con la mogajitería del mundo análogo (…) El anonimato en la virtualidad permite expresar algo que en realidad la persona quiere decir, aunque sea violento”.



Henry Murrain, director ejecutivo de Corpovisionarios y participante del segundo panel, vamos en camino hacia la autoregulación y la regulación colectiva de los comportamientos en línea. "Este es un fenómeno imposible de regular formalmente", afirmó.



La autoregulación fue un tema central, no solo para hablar de las cuentas personales sino también para analizar el comportamiento de otros ecosistemas de comunicación digital.



Andrés Garibello, editor de contenidos digital de EL TIEMPO y participante foro, explicó que por ejemplo la Casa Editorial EL TIEMPO tiene unos principios claros para todos los periodistas, pues los criterios van más allá de qué tan viral puede ser una noticia para centrarse en qué impacto causa esa noticia en las audiencias.



“Tenemos un deber y una responsabilidad con nuestras audiencias para entregar de la mejor manera información veraz”, aseguró.



Vladdo, periodista y caricaturista, reconocido públicamente por el uso de la sátira política, planteó que para autoregularse aplica el principio de “no publicar nada que avergüence a mis hijos”, tanto para la forma de los mensajes, como para el fondo.



Planteó también que el dicho popular de “se pasó de la raya” le hace preguntar “¿quién pone la raya? La raya de Ordoñez, de Uribe, la mía, todas pueden ser diferentes”.



Una de las conclusiones principales de la jornada fue que no se puede pensar en una legislación específica para cada caso. Incluso, que hay un cambio significativo al pensar en una “sociedad digital” porque no se piensa solo en un entorno social sino en la relación de varios grupos en un panorama mundial.

Regulación en camino

Durante el panel moderado por Carlos Lugo se hizo referencia a un proyecto de ley que se prepara en el Congreso de la República y que buscaría legislar sobre algunos asuntos de redes sociales como la creación de cuentas falsas y el origen de cuentas o web anónimas.



Adriana Molano aclaró que ese proyecto avanza en un terrero “turbio” puesto que no es claro qué es falso. Lo anónimo – dijo la experta – es muy diferente a lo falso. “Un simple nombre de usuario en una red social puede no corresponder con mi nombre real”. Sobre el tema también dijo que existe suficiente legislación y que en Colombia se necesita adaptar las reglas que ya existen y “no legislar el detalle”.



Paula Álvarez, directora de ICDL Colombia (organización de la sociedad civil que trabaja en temas de ciudadanía digital), hay que trabajar directamente en entrenar a la ciudadanía, aunque también deben dirigirse a funcionarios públicos y otras instituciones.



Según Álvarez: “ya no hay una división entre lo análogo y lo digital. La conexión con la tecnología nos hace más trasparentes. Así pasamos de una ciudadanía a una ciudadanía digital. Para la experta, los colombianos deberían conocer más sobre seguridad, economía, herramientas y etiqueta (o normas sociales) en los espacios en línea.



Lugo finalizó comentando que no se puede correr el riesgo de legalizar el detalle que ya pueda estar contemplado dentro de un marco legal más amplio.



