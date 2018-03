Unión Europea presiona a Facebook

La Unión Europea continua presionando a Facebook por temas de privacidad. Esta vez, después de que el regulador estadounidense anunciara que investigará las prácticas de la red social con 2.3 millones de usuarios mensuales en el mundo, la comisionada de justicia, Vera Jourova, solicitó claridad sobre si los datos de los ciudadanos de la unión europea se encontraban entre los recogidos incorrectamente por Cambridge Analytica.

"¿Algún dato de los ciudadanos de la UE se ha visto afectado por el reciente escándalo?", Escribió la comisionada en una carta a la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg. "Si este es el caso, ¿cómo pretende informar a las autoridades y los usuarios al respecto?", dijo a Reuters.



Jourova también aseguró que las declaraciones de los ejecutivos de Facebook no habían aliviado sus preocupaciones.



"Esto es particularmente decepcionante dado nuestro esfuerzo por construir una relación basada en la confianza con usted y sus colegas ... esta confianza ahora está disminuida", explicó.



En la carta Jourova le preguntó a Sandberg si estaba segura de que una situación similar podría "no repetirse hoy" y si ella pensó que se necesitaban reglas más estrictas para las plataformas "como las que existen para los medios tradicionales". Jourova pidió una respuesta a su carta dentro de las próximas dos semanas.



También la primera ministra británica Theresa May dijo que Gran Bretaña y la UE están estudiando poner impuestos provisionales para las empresas digitales, "como medida necesaria para garantizar que paguen la cantidad correcta de impuestos".



"Creemos que el mejor resultado es un resultado internacional, pero es correcto mirar, como la Unión Europea, si hay que tomar medidas provisionales para garantizar que estamos gravando adecuadamente a estas empresas", dijo May al parlamento.



Por su parte, la ministra de justicia alemana, Katarina Barley, pidió reglas más estrictas para Facebook después de reunirse con ejecutivos de la compañía este lunes. La compañía dijo que alrededor de un 1 por ciento de los 300.000 usuarios cuyos resultados a un cuestionario de personalidad se incorporaron a los algoritmos de orientación de votantes de Cambridge Analytica estaban en Europa.

El organismo de control de datos de Gran Bretaña está tomando la delantera en la investigación frente al caso de Facebook y Cambridge Analytica desde la perspectiva europea. Jourova dijo que esperaba que la red social cooperara plenamente con las autoridades de protección de datos.



Una portavoz de Facebook dijo a Reuters que la compañía se mantiene firmemente comprometida con la protección de la información de las personas y agradeció "la oportunidad de explicar lo que sabemos y responderá a las preguntas que la Comisaria ha formulado".



"Como dijo Mark Zuckerberg esta semana, estamos trabajando arduamente para abordar los abusos cometidos en el pasado, prevenir futuros abusos y otorgar a las personas controles más destacados", dijo la portavoz de Facebook.



El escándalo de Cambridge Analytica surgió solo unos pocos meses antes de que entre en vigencia una ley de protección de datos de la UE en la que las compañías que no cumplan podrían recibir una multa de hasta el 4 por ciento de la facturación global. Cualquier eventual sanción para Facebook caerá bajo las actuales regulaciones de privacidad.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.