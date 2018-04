La autora del tiroteo a YouTube decía que la compañía la discriminaba

04 de abril 2018 , 09:18 a.m.

04 de abril 2018 , 09:18 a.m.

La mujer identificada por la policía como la atacante que hirió a tres personas en la sede de YouTube en San Bruno, California (EE. UU.) era una bloguera vegana que acusó a la plataforma de videos de discriminarla.



La policía estadounidense dijo que Nasim Najafi Aghdam, de 39 años y residente de San Diego, fue la responsable del tiroteo en las oficinas de YouTube en Silicon Valley, al sur de San Francisco, donde la empresa propiedad de Google, de Alphabet Inc , emplea a casi 2.000 personas.

Medios de California reportaron que la familia de Aghdam había advertido a las autoridades que podría atacar YouTube antes del tiroteo. Su padre Ismail Aghdam dijo a The Mercury News que le había informado a la policía que su hija podría dirigirse a la sede de YouTube porque "odiaba" la compañía. La policía dijo que aún estaba investigando los posibles motivos del ataque, pero las actividades online de Aghdam muestran que ella creía que YouTube estaba obstruyendo deliberadamente sus videos para que no sean vistos.



"¡YouTube filtró mis canales para impedir que consigan audiencia!", escribió Aghdam en YouTube según una captura de pantalla de su cuenta.

"No hay oportunidad de crecimiento igualitaria en YouTube ni en ningún otro sitio de difusión de videos", había agregado. Aghdam también se quejó de la pequeña cantidad de dinero que dijo haber obtenido de un video que fue visto cientos de miles de veces.



Escrito en farsí en su cuenta de Instagram, Aghdam dijo que había nacido en la ciudad iraní de Urmiah, pero que no planeaba regresar a Irán. El perfil online de Aghdam muestra que era una activista vegana que tenía un sitio web llamado NasimeSabz.com, que significa "Brisa Verde" en farsi, donde publicaba sobre la cultura persa así como también largos textos críticos contra corporaciones y gobiernos.

​

La página igualmente incluía videos dedicados al activismo vegano con imágenes gráficas de crueldad hacia los animales. El nombre de dominio para el sitio web fue creado en 2015, según la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados.



El martes por la noche, los canales de YouTube fueron cancelados por violar las políticas contra el spam, practicas engañosas y contenido engañoso u otras infracciones de las condiciones de servicio, según YouTube. Páginas de Facebook e Instagram en las que aparecía Aghdam también fueron eliminadas poco después de difundirse informaciones que la identificaban como autora del tiroteo.



Durante el ultimo año, YouTube ha limitado la cantidad de anuncios publicados en millones de videos generados por usuarios. Las políticas se desarrollaron en respuesta a quejas de importantes anunciantes sobre contenido inapropiado en el servicio. Las medidas de YouTube fueron criticadas por algunos creadores de videos que dependían de los ingresos publicitarios.

Aghdam tenía un sitio web en el que publicaba sobre la cultura persa y el veganismo. Foto: Policía de San Bruno/ Afp

Momentos de pánico

La policía -que respondió a los llamados de emergencia con un contundente despliegue, que incluyó helicópteros y el equipo de choque SWAT- selló las instalaciones y estudia la escena con detectives. Empleados relataron el caos mientras huían en las oficinas del servicio de videos por internet. "Escuché tiros y vi gente corriendo mientras estaba en mi escritorio. Ahora tras una barricada con colegas", escribió un empleado de la empresa, Vadim Lavrusik, en Twitter.



Tras cierta confusión a lo largo de la tarde sobre el número víctimas que dejó el tiroteo, la Policía de San Bruno aclaró finalmente que fueron tres las personas heridas por arma de fuego mientras que una cuarta resultó lastimada en el tobillo mientras trataba de huir. Los responsables del Hospital General Zuckerberg San Francisco informaron de que en este centro recibieron a tres víctimas: un hombre, en condición crítica; y dos mujeres, una de las cuales está grave.



El presidente Donald Trump escribió en Twitter que sus "pensamientos y oraciones" -una frase usada siempre que hay un tiroteo y últimamente blanco de críticas- estaban con todos los involucrados.



"Sé que ahora muchos de ustedes están en shock", escribió el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en un mensaje enviado a los empleados y publicado por la empresa en Twitter. También agradeció a los trabajadores por ayudar durante el episodio violento y dijo que, junto a la directora ejecutiva de YouTube Susan Wojcicki, se centran en respaldarlos tras la tragedia.

"Estaremos juntos para sanar como una familia", escribió ella.



Las oficinas de YouTube están ubicadas a 50 km del campus principal de Google en Mountain View. Barberini indicó que centenares de personas fueron evacuadas del edificio. "Primero pensé que era un terremoto", escribió por su parte Todd Sherman, que se describe en su cuenta en Twitter como un gerente de productos de la empresa. "Miré hacia abajo y vi gotas de sangre en el piso y las escaleras".



El tiroteo se produce en medio de un acalorado debate sobre la necesidad de controlar el porte de armas en Estados Unidos. Se estima que 1,5 millones de personas participaron en manifestaciones en todo el país el 24 de marzo pidiendo normas más estrictas con relación a las armas luego de un tiroteo mortal en una escuela en febrero en Parkland, Florida. Sus organizadores enviaron un mensaje de solidaridad. Lo mismo hizo el movimiento "Moms Demand Action for Gun Sense in America" que exigió medidas para evitar estas situaciones. "No podemos aceptar que tiroteos en trabajos, escuelas, iglesias, cines o en cualquier otro lado sean la norma".



CON AGENCIAS