Un nuevo accidente suma dudas ante el 'Piloto automático' de Tesla

30 de mayo 2018 , 10:37 a.m.

Un nuevo incidente vuelve a hablar del 'piloto automático' de Tesla. Este martes, el conductor de un Tesla Modelo S chocó contra un vehículo policial estacionado y desocupado en Laguna Beach, California, EE.UU. El conductor del vehículo aseguró a la policía que conducía el carro en modo "Autopiloto" en ese momento.

El piloto automático es una tecnología semiautónoma desarrollada por la compañía de Elon Musk que ha estado bajo un exigente escrutinio de las autoridades estadounidenses en el transcurso de este año.



Esta vez, la compañía dijo en un comunicado: "Tesla siempre ha tenido claro que el piloto automático no hace que el automóvil sea impermeable a todos los accidentes". Sin embargo, Tesla no pudo confirmar inmediatamente la veracidad del informe del conductor sobre si el modo 'Autopilot' estaba activo.

Imagen del accidente en Laguna Park, California. El conductor del Tesla culpó al modo de piloto automático. Foto: Laguna Beach Police Department - Reuters

Varios accidentes e incendios relacionados con los vehículos de Tesla han sido un constante dolor de cabeza para Musk, quien se ha jactado de que los vehículos de su compañía se encuentran entre los más seguros de la industria.



A principios de mayo, la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) dijo que enviaría un equipo para investigar el accidente de un vehículo Tesla en South Jordan, Utah en el que el conductor viajaba a 97 km por hora cuando, según versión de la policía, su Modelo S chocó contra un camión de bomberos que se detuvo en un semáforo en rojo.



La policía de Utah reveló que los datos del vehículo Tesla mostraron que el conductor había habilitado el piloto automático alrededor de 1 minuto y 22 segundos antes del accidente. El informe dice que el usuario retiró sus manos del volante "en dos segundos" para activar el sistema y luego no tocó el volante durante los siguientes 80 segundos, hasta que ocurrió el choque.



La NHTSA también está investigando dos accidentes en California. El primero ocurrió en marzo e involucró a un Tesla Modelo X que usaba el piloto automático y que se estrelló contra una división de autopistas. El segundo sucedió el mes de enero, cuando un vehículo de Tesla, que aparentemente viajaba en un piloto automático, impactó contra un camión de bomberos estacionado.



La Junta Nacional de Seguridad del Transporte por su parte está investigando cuatro accidentes de Tesla que han ocurrido desde el año pasado, incluidos los tres que están en revisión por la NHTSA.



El manual de instrucciones del modelo S de Tesla advierte que algunas funciones del piloto automático "no pueden detectar todos los objetos y pueden no frenar o desacelerar frente a vehículos estacionarios u objetos, especialmente cuando viajan a más de 80 kilómetros por hora".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters