Los Juegos Olímpicos de Invierno no se salvaron de los cibercriminales

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang (Corea del Sur) confirmó que durante la ceremonia de inauguración, el pasado viernes 9 de febrero, el certamen fue víctima de un ciberataque que provocó problemas en la transmisión a través de internet en el centro principal de prensa.

La organización tuvo que apagar los servidores desde la tarde noche del viernes hasta primera hora de la mañana del sábado, lo que llevó a que durante ese periodo de tiempo los espectadores no pudieran imprimir sus entradas.



Aunque se vieron afectados los servicios de internet y televisión, los organizadores dijeron que no se había comprometido ninguna parte crítica de sus operaciones. Además señalaron que hasta el momento se desconocen los motivos y posibles responsables del ciberataque.



"Mantener nuestro objetivo es mantener las operaciones seguras", dijo el portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams.



Sin embargo, según han señalado algunos medios como The Guardian, existe una creciente preocupación de que el ciberataque venga de Rusia y sea una respuesta al hecho de que el comité olímpico de ese país fue excluido de los juegos por escándalos de dopaje en sus atletas.



"No revelamos detalles en público porque, de hecho, en este momento, nos estamos asegurando de que nuestros sistemas sean seguros por lo que no es útil hablar de los detalles. Pero tendremos un informe completo y, supongo, se hará público", dijo a The Guardian el portavoz.



El ciberataque se produjo durante una jornada histórica luego de realizarse el desfile en el que las delegaciones de Corea del Sur y Corea del Norte marcharon juntas.



Según The New York Times, expertos de seguridad de todo el mundo están monitoreando amenazas de ciberdelincuentes desde Corea del Norte que estarían indagando las redes informáticas que administran las finanzas, los medios y los sistemas de infraestructura crítica de Corea del Sur. De acuerdo con este diario, los piratas informáticos no solamente tendrían como objetivo causar problemas con los sistemas de puntaje en las diferentes modalidades de competencias así como en la iluminación, sino también estarían buscando información confidencial de atletas y organizadores.



La compañía de seguridad McAfee ya había informado sobre un ciberataque a principios de enero que afectó a más de 300 sistemas informáticos relacionados con los Juegos Olímpicos. De acuerdo con investigadores de esta compañía, en el ataque del viernes los cibercriminales transfirieron datos de las máquinas de las víctimas a sus propios sistemas informáticos, según señala The New York Times.



