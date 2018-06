AT&T es la nueva dueña de Harry Potter, Game of Thrones y DC Comics

El gigante estadounidense de telecomunicaciones AT& T anunció la finalización oficial del pacto de 85.000 millones de dólares para adquirir a la compañía de medios Time Warner Inc. La noticia llega solo dos días después de que un juez federal de Estados Unidos aprobara el acuerdo, dando una fuerte reprimenda al gobierno del presidente Donald Trump, en su primer gran caso antimonopolio ante las cortes.

"Vamos a ir a una fresca aproximación de cómo los medios y la industria del entretenimiento trabajan para los consumidores, creadores de contenidos, distribuidores y anunciantes", dijo en un comunicado Randall Stephenson, director Ejecutivo de AT& T.



Stephenson destacó que la fusión llega en momentos en que la forma de crear video, distribuirlo y consumirlo está cambiando rápidamente en la era del streaming digital de contenido para un espectro amplio de dispositivos vinculados a internet.

"El contenido y talento creativo en Warner Bros., HBO y Turner son de primer nivel", dijo Stephenson. "Combine todo eso con la fortaleza de AT& T en distribución directa al consumidor y ofrecemos a los clientes una experiencia de entretenimiento de alta calidad y primer uso móvil", añadió.



Funcionarios del Departamento de Justicia que se opusieron al acuerdo en la corte no pidieron al juez poner la fusión en espera de una apelación legal, pero tiene 60 días para apelar a la decisión.



El juez federal Richard Leon dijo el martes que el gobierno había fallado en probar que la unión entre el gran operador estadounidense de televisión paga y el gigante de medios de entretenimientos podría afectar a la competencia.



El caso es visto de cerca como un punto de referencia para otras grandes fusiones corporativas, especialmente en los medios y el sector de comunicaciones. Leon dijo que el caso se quedó corto en todas las cuentas y alertó al gobierno a no intentar postergar el acuerdo con una apelación, afirmando que eso causaría un daño irreparable a las dos compañías cuya asociación se había retrasado un año y medio.



El juez sostuvo que la queja del gobierno de que los costos de la televisión paga podrían aumentar con la fusión estaba basada en una lógica "especulativa" y que los estudios de un testigo experto fueron contradictorios con otra evidencia del gobierno.



El acuerdo reúne la banda ancha y la red inalámbrica de AT& T y su servicio de suscripción de DirectTV con los activos de medios de Time Warner, que incluyen a CNN y otros canales de cable Turner, así como a Cartoon Network, el canal premium HBO y a los estudios Warner Bros.



AT& T accedió a gestionar temporalmente las cadenas Turner de Time Warner de manera independiente de DirecTV, incluidas la fijación de precios y la administración del personal, como parte del acuerdo aprobado por el juez Leon en la tarde del jueves. Las condiciones a las que accedió AT& T permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero del 2019, cuando concluya el caso o su apelación.



El juez de la corte del Distrito de Columbia decidió el martes que el acuerdo para unir los negocios inalámbrico y satelital de AT& T con las películas y programas de televisión de Time Warner, que incluyen Harry Potter, Game of Thrones y DC Comics, era legal bajo la ley antimonopolios.



El fallo sobre AT& T iniciaría una ola de fusiones en el sector de medios, que ha sido sacudido por el surgimiento de empresas como Netflix Inc y Google de Alphabet Inc . La próxima fusión sería la oferta de 65.000 millones de dólares que Comcast Corp presentó el miércoles por los activos del negocio de entretenimiento de Twenty-First Century Fox Inc.



TECNÓSFERA