Alertan sobre modalidad de robo de cuentas de Netflix

Servicios como Netflix, que cuentan con una gran masa de usuarios, representan un atractivo para los cibercriminales, según una advertencia emitida por la compañía de seguridad informática Symantec.



El constante crecimiento de las plataformas que transmiten contenidos vía streaming y por demanda (OTT, por sus siglas en inglés) ha abierto una puerta a los delincuentes en la red sobre una nueva modalidad para engañar a los usuarios y así obtener ganancias económicas. La firma, que es propietaria del antivirus Norton, explica que los hackers se pueden robar las cuentas y venderlas en el mercado negro o en la ‘Deep web’.

Algunas de las modalidades son la presentación de ofertas y apps falsas que les prometen a las personas que podrían acceder ilimitadamente a contenidos de otros países o por precios más económicos.



“Los hackers engañan a los usuarios de diferentes maneras, como son ofertas y aplicaciones falsas que les prometen acceso ilimitado a contenidos de otros países o disfrutar del servicio a precios más baratos. Asimismo, otra manera es con el hecho de compartir contraseñas”, explica Víctor Medina, gerente de Servicios de Consumo de Norton para México y Centroamérica.



En el caso específico de Netflix, los programas maliciosos y sitios falsos (phishing) son los métodos más utilizados para obtener información de los usuarios, de acuerdo con Norton. Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos con spam para redirigir a los usuarios hacia una página fraudulenta de esta plataforma, que busca engañar a los usuarios para obtener sus cuentas de acceso, información personal y detalles de las tarjetas de pago.

Los sitios web falsos son fáciles de identificar pues no tienen la dirección exacta de la plataforma de Netflix, tienen errores de ortografía y una calidad baja en sus gráficos.

Sin que el dueño de la cuenta se dé cuenta, los atacantes utilizan esa información para suscribir de uno a cuatro usuarios con la misma cuenta desde el mercado negro. Algunas recomendaciones para evitar ser víctima de los ataques son identificar el candado de seguridad en la dirección de la página y asegurarse de que comience con “https”. No abra los correos que no son oficiales de Netflix, ni de clic en alguno de los enlaces que ahí le muestran.



Uno de cada cuatro usuarios a nivel global “presta” sus contraseñas a otros, principalmente amigos y familiares, lo que incrementa las probabilidades de que sus claves queden expuestas y disponibles para cualquier persona, según el Informe Norton sobre Ciberseguridad 2016.



Otras de las recomendaciones es buscar la aplicación de Netflix proveniente de tiendas oficiales como AppStore y Google Play; no prestarle atención a páginas que simulen ser Netflix, que por lo general prometen los servicios a un costo más bajo o gratuito, y comprobar si alguien más tiene acceso a la cuenta desde la opción para visualizar la actividad de suscripción que tiene esa plataforma.



Si detecta que está abierta en otro dispositivo que no corresponde al suyo, cierre la sesión y cambie periódicamente la contraseña de la cuenta.



TECNÓSFERA