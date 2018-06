Así funciona el primer supermercado virtual del país

Como cualquier otro supermercado, las estanterías de Merqueo almacenan frutas, verduras y elementos que van desde artículos para mascotas hasta implementos de aseo personal. La diferencia es que nadie viene a hacer fila para comprar sino que sus clientes recorren los pasillos a través de una aplicación móvil y mercan por internet.

Merqueo es un emprendimiento colombiano que nació hace un año y tres meses y que en sus primeros 10 meses logró, al mejor estilo del grupo Bacilos, su ‘primer millón’ de dólares en ventas mensuales.

Según Miguel McAllister, CEO de la compañía, además de ser el primer supermercado virtual de Colombia es también el más barato. La reducción del costo de los productos puede oscilar entre el 10 y el 30 por ciento.



“El objetivo es darle opciones, más baratas o más diversas, a la gente para que pueda comer, ahorrando”, indicó el joven ingeniero de sistemas de 31 años.



Pero ¿cómo logran entonces precios bajos? La clave está en su modelo de negocio.

“La única forma de hacer más baratos los productos es a través de la desintermediación”, explicó.



A diferencia de otros emprendimientos que compran en las grandes cadenas, Merqueo no tiene una tropa de domiciliarios haciendo mercado por usted sino que distribuye y negocia directamente con productores y fabricantes. Luego, a través de la aplicación, los usuarios pueden elegir sus productos y recibirlos directamente en sus hogares.



Los pedidos se despachan entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. En el caso de las órdenes que llegan antes de la 1 de la tarde, los clientes pueden recibir el pedido esa misma noche.



Con más de 250 empleados, realizan entregas en Bogotá, incluyendo zonas como Soacha y Chía, y en Medellín, donde también llegan a Bello, Envigado e Itaguí. Tienen pensado abrir bodegas en otras partes del país y su proyección para el futuro es lograr ser el supermercado virtual más grande de Latinoamérica. En palabras de Mc Allister, “Merqueo quiere ser la primera experiencia de comercio electrónico de las personas, brindando ahorro y facilidad”.

Donde todo comienza

La idea de Merqueo nació en las entrañas de otro reconocido emprendimiento colombiano: Domicilios.com, del que Mc Allister fue uno de los fundadores. Domicilios se convirtió en uno de las principales apps de comidas a domicilio y con más de dos millones de usuarios salió a la bolsa de valores de Frankfurt en junio de 2017.



El interior de una de sus bodegas, ubicada en la calle 18 en Bogotá, es un amplio espacio con estaciones de trabajo organizadas para la preparación y despacho de las entregas. La operación en locaciones como esa es de 24 horas y el volumen de pedidos llega a ser de 1,5 millones de elementos vendidos al mes.



La bodega, a la que solo se puede entrar con casco y punteras en los zapatos, cuenta con estantes en ambos costados, cargados con productos de marcas reconocidas, elementos infaltables en la canasta familiar y uno que otro antojo. Los productos congelados están almacenados en un sector especial y los de aseo tienen unos lugares fijos. Todas las secciones tienen marcadas letras y números que facilitan su clasificación.



En el segundo piso, algunos empleados reciben capacitación y en ese mismo espacio hay algunas oficinas. Sin embargo, todo empezó en una pequeña bodega, lejos de las que ahora son sus oficinas principales en la calle 116.



“Cuando empezamos no sabíamos mucho de esto. En nuestra primera bodega, teníamos las cajas, recogíamos los pedidos y movíamos estibas. Nosotros mismos recibíamos un pedido, empacábamos y despachábamos. Iniciamos con un pedido, luego varios, luego miles y después millones”.



Mc Allister cree que no hay una edad ‘ideal’, pero que “uno debería emprender lo más joven que se pueda, simplemente porque a medida que pasa el tiempo, las responsabilidades llegan y se vuelve mucho más difícil arriesgarse”. En su caso, fue a los 18 años que lanzó su primer proyecto.



La amistad también es uno de los elementos clave en su éxito. El mismo grupo de socios, amigos y compañeros de universidad que le acompañó en Domicilios.com ahora conforma también el equipo detrás de Merqueo.



Por eso Mc Allister enfatiza que lo primero que se necesita para un emprendimiento es crear un buen equipo. Dice: “Emprender es lo mejor que existe. No solo lo hace más feliz a uno y se genera valor a la sociedad sino que también le da a uno la oportunidad de rodearse de la mejor gente, el mejor equipo, con el que uno se quiere rodear el resto de su vida”.



LINDA PATIÑO

Tecnología

Twitter: @LinndaPC