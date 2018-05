La impresionante naturalidad de Google para hablar por teléfono

Uno no va a un evento de desarrolladores como el I/O, en el que Google presenta su hoja de ruta para los próximos años, a ver a alguien pidiendo una cita en una peluquería y, sin embargo, fue eso lo que Sundar Pichai, CEO de la compañía, mostró a los alrededor de 7.000 asistentes en su discurso inaugural de esta semana en Mountain View.

Pero lo cierto es que, apenas comenzó a rodar el video, quedó claro que no se trataba de una llamada común. Lo que en principio parecía ser una interacción normal -en la que alguien agenda una cita para un corte de cabello- se escondía la que puede ser la más impresionante demostración tecnológica de los últimos años. La más impresionante o la más aterradora, dependiendo de a quién le pregunte.

Google Duplex Google Duplex El audio embebido no es soportado

Esto porque la conversación no tiene lugar entre dos personas. De un lado habla alguien de la peluquería, pero del otro está, Google Duplex, una tecnología de voz que hace uso del asistente inteligente de Google Assitant, para hablar con una cadencia natural, haciendo incluso uso de modismos como ‘hmmmmm’ y ‘eeeeeeeeh’..



Si bien la conversación no fue transmitida en directo (ocurrió dos meses atrás), en ella quedó demostrado que Assistant tiene -al menos en parte- la capacidad de hablar de forma muy natural, reaccionando a las preguntas necesarias para agendar un corte de cabello. Para navegar con éxito a las situaciones que le plantea su interlocutora, Assistant hace uso de la información de contacto, agenda y hasta las preferencias de su usuario.



Lo notable de todo es que éste, el usuario, solo tuvo que pedirle agendar una cita dentro de ciertos parámetros de fecha y hora. A su vez, muchos ven con inquietud que la persona al otro lado de la línea hable con una máquina sin saberlo.



El periodista danés Morten Bay escribió para Slate: “Si Google quiere que el mundo por fuera de la burbuja de Silicon Valley acepte la inteligencia artificial, volver impostores a los asistentes virtuales no va exactamente a ayudar”.



Pero Google aclaró que la llamada que vio el mundo contó con el consentimiento del salón de belleza y que las pruebas que adelanta sirven, precisamente, para identificar cuestionamientos como el de Bay. En todo caso, él mismo reconoce que todo el tema se vería desactivado simplemente con que la llamada comience con un: “Hola, soy Google Duplex llamando en nombre de...”.

Google espera que para finales de 2018 la versión ‘recargada’ de su Assistant esté presente en el 95 por ciento de los dispositivos Android del mundo, hablando 30 idiomas, en 80 países.



Pero hay más novedades: el asistente contará con capacidades de ‘conversación continuada’, para que el usuario no tenga que decir ‘OK, Google’ cada vez que quiera activarlo. Aquí la duda es si el Google Home se pasará todo el día escuchando a las personas, pero Lilian Rincón, directora de producto de Google, explica: “Cuando se termina una conversación, con un ‘gracias’ o un ‘stop’ será suficiente. Pero el dispositivo es lo suficientemente inteligente como para identificar que ya no se le está hablando. Escuchará un poco del ambiente y al entenderlo dejará de hacerlo por sí mismo”.



Además de traer seis nuevas voces humanas (entre ellas la del cantante John Legend), el Assistant entenderá cuándo un usuario solicita varias acciones a la vez. Podría pedírsele, por ejemplo: “Pon Game of Thrones en el televisor de la sala y apaga la luz”. Google ha tenido tiempo hasta de pensar en los modales, y ahora su Assistant estimulará a los niños a usar palabras como “Gracias” y “Por favor”.

Cada vez menos clics

El nuevo asistente no estará solo en los Google Home, también planea llegar a dispositivos como sus celulares y especialmente le apostará por los smart displays, dispositivos fabricados por compañías como JBL, LG y Lenovo, que básicamente son Google Homes con pantallas touch, que saldrán al mercado en julio. En ellos usted podría preguntar por un actor o un cantante y el asistente le mostrará una fotografía, una descripción y hasta una lista de películas o canciones. En un entorno conectado, Google le permitiría, por ejemplo, activar su aplicación de música mientras conduce con Google Maps abierto, para que no tenga que desviar la mirada del camino. Poco a poco, los clics van desapareciendo.



Y, encima de todo, Google recuerda. Así usted podrá configurar una rutina para pedirle a su asistente que ordene ‘lo de siempre’ en Starbucks o en Domino’s y este sabrá exactamente cómo le gusta a usted su café o su pizza.



“Buscamos interacciones enriquecidas, mostramos más información, videos, imágenes y facilitamos la interacción continua con comandos de voz. Queremos hacerlo más útil, pensando en quién eres, cómo eres, qué momento del día es y qué tipo de cosas usualmente prefieres hacer en ese momento específico”, puntualizó Rincón

La Internet de Todo

Para hacer realidad todas estas promesas serán necesarias renovadas capacidades de machine learning (también llamado ‘aprendizaje automático’, una rama de la inteligencia artificial enfocada en cómo aprenden las máquinas) y, con ellas, una mayor capacidad computacional. Por ello, Sundar Pichai presentó la tercera versión de su unidad de procesamiento tensorial (TPU, por su sigla en inglés), con la que, dijo, aumentará el almacenamiento y procesamiento de la información que inundará sus centros de datos.



La apuesta por una internet inmersiva comienza a verse reflejada no solo en un asistente que durante una llamada telefónica es capaz de llenar el silencio con un modismo, sino también en la gran variedad de los anuncios que buscan mejorar servicios como Gmail, Lens, Photos, Maps, experiencias en realidad virtual y aumentada.



Si algo dejan claro los tres días del I/O es que la visión de Google es la de que asistimos a los albores de una época de dispositivos más íntimos, conversacionales e inteligentes, arrancando con la próxima generación de Android, conocida hasta ahora como Android P, con la que los teléfonos conocerán las necesidades de las personas, incluso antes que ellas mismas.



En las palabras de Google Duplex: “hmmmmm”.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

@LinndaPC