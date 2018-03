Tras accidente, Arizona prohíbe a Uber probar carros autónomos en vías

27 de marzo 2018 , 09:19 a.m.

Las autoridades de Arizona (EE. UU.) prohibieron a Uber probar vehículos autónomos en ese estado del suroeste del país, debido al accidente el pasado 18 de marzo que cobró la vida de una mujer en la ciudad de Tempe.



El gobernador de Arizona, Doug Ducey se refirió a las imágenes "perturbadoras y alarmantes" del accidente, grabadas con una cámara dentro del automóvil y difundidas hace unos días por la Policía.

"El video me pareció perturbador y alarmante y genera dudas sobre la capacidad de Uber de seguir realizando pruebas en Arizona", dijo Ducey en una carta al presidente de la compañía, Dara Khosrowshahi, en la que le informa que ordenó a las autoridades de transporte del estado suspender su programa de carros sin conductor.



Un día después del siniestro, Uber ya había suspendido todas sus pruebas con vehículos autónomos en las vías públicas. Un portavoz de la plataforma dijo que la compañía "sigue ayudando a los investigadores en cualquier manera que podamos y de aquí en adelante mantendremos un diálogo abierto con la oficina del gobernador".



El vehículo de Uber transitaba en modo autónomo, con un operador detrás del volante, cuando golpeó a una mujer de 49 años que cruzaba la autopista a pie junto a su bicicleta. Las imágenes del primer accidente mortal que involucra un transeúnte muestran al operador mirando hacia abajo durante unos cinco segundos antes de levantar la vista justo antes de impactar contra la mujer.



La jefa de la policía Sylvia Moir dijo al San Francisco Chronicle que por el momento, "parece que el Uber probablemente no haya cometido falta" porque la transeúnte no estaba cruzando en la cebra.



"Queda muy claro que habría sido difícil evitar este carro en cualquier tipo de modalidad, basados en la forma en que (la mujer) apareció en la vía de entre las sombras", agregó Moir.



Arizona y California han sido particularmente entusiastas con los vehículos autónomos, calculando que las compañías que desarrollen esa tecnología en esos estados crearán puestos de trabajo e instalaciones para la naciente industria.



CON AFP