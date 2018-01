Hyundai acelera plan de taxis robot para alcanzar a Google y GM

En el futuro del transporte, ¿qué resultaría de una combinación de los modelos de negocio de Tesla Inc., Google y Samsung Electronics Co. con el presupuesto del quinto fabricante de automóviles del mundo? Chi Young Chi, jefe de innovación y vicepresidente ejecutivo a cargo de la división de Estrategia y Tecnología de Hyundai, está por descubrirlo.

Contratado por Samsung, Chi ha creado un grupo de 200 investigadores en Hyundai Motor Co., el fabricante de autos surcoreano que ha luchado por una posición en la cumbre mundial de la industria y ahora está haciendo todo por frenar el deterioro de sus ventas en algunos de sus mercados más importantes.



Su trabajo es catapultar a Hyundai al frente del desarrollo tecnológico que está irrumpiendo en la industria del transporte.



Aunque ha entrado tarde en el juego, Hyundai está desarrollando vehículos y sistemas de software para un servicio de taxis sin conductor a fin de competir tanto con sus rivales tradicionales, tales como Nissan Motor Co. y General Motors Co., como con empresas tecnológicas como Waymo, la unidad de Alphabet, que controla Google, y que ha prometido ofrecer pronto vehículos autónomos para el uso público.



“Nuestra tarea más urgente es el servicio de movilidad”, dijo Chi, de 58 años, en una entrevista en su oficina en Seúl. “Estamos un poco tarde, pero la oportunidad no está cerrada por completo”. Detrás tiene el respaldo de una de las mayores empresas industriales del mundo.



Hyundai ha dicho que aumentará el gasto en investigación y desarrollo y expandirá su cooperación. La empresa abrió un centro de datos en la provincia china de Guizhou y un centro de desarrollo tecnológico en Silicon Valley en 2017, y planea establecer unidades para invertir en empresas emergentes en Israel y Berlín este año.



Nueva estrategia



La división de Chi coordinará sus actividades, creando un modelo para integrar desde inteligencia artificial a robótica y almacenamiento de energía.



En un quiebre desde su tradicional estrategia en solitario, el fabricante de vehículos ha sellado alianzas con Cisco Systems Inc. y Baidu Inc. para la conectividad de los automóviles, y ha trabajado junto a SK Telecom Co. y Hanwha Asset Management Co. para establecer un fondo de US$ 45 millones para invertir en inteligencia artificial, movilidad inteligente y tecnología financiera.



A medida que la industria deja atrás sus vehículos convencionales a gasolina con conductores, el software y aplicaciones relacionadas se están volviendo clave para el futuro de los fabricantes de autos.



McKinsey & Co. estima que el ingreso por servicios móviles y de datos en el transporte aumentara a US$ 1,5 billones a 2030, impulsados por la movilidad compartida y la conectividad.



Alianzas tecnológicas



Si bien Chi declinó anunciar cuándo estarán listos los taxis robot, Koh Tae-bong, analista senior en Hi Investment & Securities Co., dijo que Hyundai no podría comercializar un servicio de transporte sin conductor antes de 2021.



“Para lanzar un negocio de ‘robotaxis’ en el exterior es esencial que establezcan alianzas estratégicas con empresas de tecnologías de la información como firmas de telecomunicaciones, mapas, y gestión de macrodatos, y realizar periodos de pruebas antes de lanzar los taxis autónomos a las calles”, dijo Koh.



Bloomberg