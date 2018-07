El 96 % de las apps de Android se pueden iniciar sin su consentimiento

El 83 por ciento de las aplicaciones de Android tienen acceso a datos sensibles de los usuarios como información de las cuentas, contactos, mensajes, llamadas o archivos almacenados, etc. Además el 96 por ciento de las plataformas disponibles para este sistema operativo pueden iniciarse sin consentimiento.



Así lo revela una investigación global realizada por la compañía de ciberseguridad rusa Kaspersky en la que participaron más de 16.000 usuarios de 17 países, incluyendo Colombia. La muestra de nuestro país fue de 1.000 personas.

El reporte, que alerta sobre las posibilidades de monitoreo que tienen las aplicaciones móviles, resalta que muchas aplicaciones no solo pueden acceder a una gran cantidad de datos (como detalles cruciales de la ubicación, información sobre sus contactos o actividades, etc.), sino que también suelen funcionar en segundo plano sin que los usuarios lo sepan.



​

Normalmente los usuarios instalan 12 aplicaciones de Android cada mes pero eliminan solo 10 pero “el peligro es que las aplicaciones permanecen activas aunque el usuario no las use”, según destaca el informe.



Esta situación genera una sobrecarga de datos digitales que termina en un aumento de anuncios intrusivos y no solicitados que a menudo usan vulnerabilidades para penetrar en el dispositivo, resalta Kaspersky.



El 78 por ciento de los usuarios en Colombia manifestó su preocupación sobre las posibilidades de que alguien pueda ver todo lo que hace o mira en su dispositivo, mientras que el 65 por ciento teme que alguien pueda rastrearlo utilizando la información de geolocalización de su dispositivo



Sin embargo, la mayoría no toma medidas de seguridad adecuadas, sobre todo antes de descargar alguna app. De hecho, aproximadamente el 38 por ciento de las personas en Colombia admite que no verifica los permisos de sus aplicaciones móviles preinstaladas en sus dispositivos Android e iOS, y el 16 por ciento de estas mismas no verifica los permisos cuando baja o instala nuevas aplicaciones en sus dispositivos móviles.



Los expertos recomiendan hacer limpiezas periódicas en su dispositivo, eliminando archivos y apps que no utilice y que pueden representar un riesgo para su dispositivo. También es importante que actualice su dispositivo y que mantenga un antimalware instalado.





TECNÓSFERA