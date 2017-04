California autoriza probar autos de conducción automatizada de Apple

Apple Inc consiguió el permiso para probar vehículos de conducción automatizada en California, Estados Unidos, avivando la especulación respecto a que está trabajando en la tecnología en momentos en que numerosas compañías esperan poder ofrecer masivamente este tipo de vehículos avanzados.

La autorización permite a la empresa estadounidense realizar pruebas de tres autos con seis conductores, dijo el viernes el estatal Departamento de Vehículos Motorizados (DMV por sus siglas en inglés). Los vehículos son todos Lexus RX450h del 2015, de acuerdo al DMV.



Aunque nunca ha reconocido abiertamente que está trabajando en un auto de estas características, Apple ha reclutado a decenas de expertos en la industria automotriz en los últimos años y la autorización revela que la compañía podría estar definiendo planes en el sector.



"Esto confirma lo que se ha rumoreado por largo tiempo: que Apple al menos está considerando la idea de entrar en el sector automotor hasta cierto nivel", dijo Chris Theodore, presidente de la consultora Theodore & Associates y ex vicepresidente de Ford Motor Company and Chrysler.



El permiso no necesariamente implica que Apple está fabricando un auto. "No necesariamente se trataría de automóviles como se ha rumoreado al inicio, sino que puede tratarse de un software o posiblemente de un hardware asociado con la tecnología de automatización", declaró Theodore.



Un portavoz de Apple declinó emitir comentarios después de que la compañía obtuvo el permiso de California.



REUTERS