Apple amenazó con retirar a Uber de la App Store 

Tim Cook, presidente de Apple, amenazó en 2015 con eliminar la ‘app’ de Uber de la App Store por su infringir los términos de uso de la tienda y vulnerar la privacidad de los usuarios. La firma de la manzana determinó que Uber continuaba recolectando datos de los usuarios de iPhone aunque la aplicación ya no se encontrara instalada en el teléfono.

Uber acudía a una técnica se seguimiento llamada 'fingerprint'. La misma acude al IOKit.framework para recolectar datos del usuario (como su ubicación y el uso que hace de otros aplicativos instalados) aunque la aplicación fuera desinstalada del dispositivo.



Este tipo de técnica se usa para evitar fraudes. Se conocen casos en que se acude a iPhones robados para crear cuentas falsas de Uber y solicitar servicios no legítimos.



Apple descubrió las tretas de Uber y Tim Cook llamó a Travis Kalanick, el presidente de Uber, en 2015, para advertirle que si no dejaban de usar esas prácticas de seguimiento, se eliminaría la 'app' de la tienda de aplicaciones.



En la actualidad, Uber sigue empleando un sistema de rastreo, pero este no opera cuando el usuario ha desinstalado la aplicación y su código se ajusta a los términos de uso de Apple.



