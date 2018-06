Apple reforzará el sistema de seguridad de iPhone  

14 de junio 2018 , 09:39 a.m.

14 de junio 2018 , 09:39 a.m.

El gigante tecnológico Apple anunció que cambiará la configuración predeterminada de iPhone para evitar que los piratas informáticos, los agentes de policía y terceros desbloqueen dispositivos sin la debida autorización legal.

De acuerdo con el comunicado, el próximo sistema operativo del iPhone contará con una nueva herramienta llamada USB Restricted Mode.



Esa medida se encargará de eliminar una vulnerabilidad de seguridad del iPhone que ha sido utilizada por criminales y cuerpos policiales para acceder a los datos e información del móvil sin el consentimiento de su propietario.



De tal forma, según la compañía, la herramienta bloqueará el acceso a los datos del móvil desde el puerto Lightning del iPhone a través del cual se carga el dispositivo.



El portal de The New York Times informó que la medida fue criticada por la comunidad policial. Sin embargo, Apple negó que los cambios estuvieran diseñados para frustrar la aplicación de la ley en los Estados Unidos.



"Tenemos el mayor respeto por la aplicación de la ley, y no diseñamos nuestras mejoras de seguridad para frustrar sus esfuerzos por hacer su trabajo", dijo un portavoz de Apple.

Apple a favor de la privacidad de sus usuarios

La compañía ha sido un opositor prominente de la legislación estadounidense que quiere que las empresas de tecnología otorguen el acceso a las comunicaciones de los usuarios.



En 2016, el FBI llevó a Apple a la corte para tratar de obtener acceso al iPhone 5c utilizado por un asesino en San Bernardino. La compañía se negó a hacerlo y finalmente el entonces director del FBI, James Comey, encontró un contratista que irrumpió en el teléfono sin la cooperación de Apple.



Por su parte, la compañía y la mayoría de los expertos en seguridad privada argumentan que los contratistas del gobierno generalmente pueden encontrar medios para descifrar dispositivos. Además, el debilitamiento de su seguridad podría ser utilizado por piratas informáticos.



Por tal razón, los cambios en la configuración predeterminada del iPhone están destinados a detener el acceso no autorizado a los datos del dispositivo.

TECNÓSFERA