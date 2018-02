Apple almacenará datos de iCloud en China

Apple decidió almacenar los datos de los usuarios chinos en un nuevo data center que empezará a funcionar el 28 de febrero en Guizhou, en la provincia suroccidental de China. La decisión implica que las leyes locales aplicarán a esos datos y que el nuevo centro guardará las claves criptográficas necesarias para desbloquear una cuenta de iCloud. Con ello las autoridades chinas podrían acceder más fácilmente a mensajes de texto, contenidos de correo electrónico y otros datos almacenados en la nube de Apple.

Hasta ahora, las claves criptográficas de iCloud se han almacenado en los Estados Unidos por lo que cualquier gobierno o autoridad encargada que desee acceder a una cuenta china de iCloud tiene primero que pasar por el sistema legal de los EE. UU.



Al almacenar las claves para las cuentas chinas de iCloud en el país asiático, las autoridades chinas ya no tendrán que acudir a los tribunales de EE. UU. para buscar información sobre los usuarios de iCloud, sino que pueden usar su propio sistema legal para pedir a Apple que entregue los datos de iCloud, dijeron expertos legales a Reuters.



Activistas de derechos humanos temen que las autoridades "puedan usar ese poder para localizar a los disidentes". Jing Zhao, un activista de los derechos humanos y accionista de Apple, citó que hace más de una década Yahoo entregó datos de usuarios y ello terminó en el arresto y penas de prisión para dos defensores de la democracia. Zhao dijo que podría prever peores problemas de derechos humanos derivados de la entrega de datos de iCloud de Apple que en el caso de Yahoo.



En un comunicado, Apple explicó que la medida cumple con leyes chinas recientemente introducidas en las que se requiere que los servicios en la nube ofrecidos a los ciudadanos chinos sean operados por compañías nacionales y que los datos sean almacenados directamente en el país.

La compañía dijo que si bien los valores de la empresa no cambian en diferentes partes del mundo, están sujetos a las leyes de cada país. "Si bien hemos abogado en contra de que iCloud esté sujeto a estas leyes, finalmente no lo logramos", reza el comunicado.



Apple aseguró que era mejor ofrecer iCloud bajo el nuevo sistema que no hacerlo. Ya que descontinuarlo llevaría a una mala experiencia del usuario, lo que "en realidad conduciría a una menor privacidad y seguridad de datos para sus clientes chinos".



El data center fue establecido en un acuerdo contractual con la empresa estatal Guizhou - Cloud Big Data Industry, una empresa creada y financiada por el gobierno provincial de Guizhou en 2014. La compañía tiene estrechos vínculos con el gobierno chino y el Partido Comunista de China.



La acción de Apple destaca una realidad difícil para muchas empresas de tecnología extranjeras que operan en China. Si no aceptan las demandas de asociarse con empresas chinas y almacenar datos en el país, corren el riesgo de perder acceso al lucrativo mercado chino.

Sin necesidad de "orden judicial"

Aunque la compañía de la manzana aseguró que la alianza con la empresa china no implica ningún tipo de "puerta trasera" para los datos del usuario -y que solo Apple, y no su socio chino, controlará las claves de cifrado-, los clientes chinos notarán algunas diferencias desde el comienzo: sus cuentas de iCloud ahora serán de marca compartida con el nombre del socio local.



A pesar de que los iPhones chinos conservarán las funciones de seguridad que evitan que cualquier persona, incluso Apple, acceda al teléfono, eso no aplicará para las cuentas de iCloud. La información en la nube sería accesible para las autoridades chinas si deciden presentar una petición legal a Apple.



Según expertos legales chinos el proceso legal interno del país es muy diferente al de EE. UU.: No tiene nada que ver con una "orden judicial" estadounidense revisada por un tribunal independiente. Aunque la tecnológica afirmó que solo responderá a "solicitudes legales válidas en China", la ley china no exige la aprobación del tribunal y la policía puede emitir y ejecutar las órdenes.



"Incluso desde muy temprano en una investigación criminal, la policía tiene amplios poderes para reunir pruebas", dijo Jeremy Daum, abogado e investigador del Centro Paul Tsai de la Escuela de Leyes de Yale en Beijing. "(Están) autorizados por procedimientos internos de la policía en lugar de una revisión judicial independiente, y el público tiene la obligación de cooperar", puntualizó.



Guizhou - Cloud Big Data y los reguladores cibernéticos e industriales de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El gobierno provincial de Guizhou dijo que no tenía ningún comentario específico.



Apple notificó sobre el cambio a los usuarios chinos, cuya información pasará al data center chino el 28 de febrero. Las advertencias fueron enviadas a través de correo electrónico y notificaciones push, recordando a los usuarios que pueden optar por desactivar el iCloud y almacenar su información únicamente en sus dispositivos.



La compañía aseguró que no cambiará las cuentas de los clientes al data center chino hasta que los usuarios acepten nuevas condiciones de servicio y que más del 99.9 por ciento de los usuarios actuales ya lo hayan hecho.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters