Costo de iPhone aumentaría si Apple mueve su producción a EE. UU.

"Apple debería comenzar a construir sus malditos computadores y cosas en este país, en vez de hacerlo en otros países". Fue una frase contundente que Donald Trump lanzó en enero de 2016 durante un discurso en la Universidad Liberty en Virginia, EE. UU., cuando aún era el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y en el que prometía que se centraría en lograr que el país norteamericano fuera "grande otra vez".



Un año después, el pasado martes 17 de enero, el electo mandatario señaló en una entrevista para el medio de comunicación online Axios que “Apple tiene la mirada puesta" en trasladar de China a Estados Unidos la producción de sus productos.



Ya en diciembre del 2016, se había reunido con los ejecutivos de grandes firmas de tecnología, incluido el presidente de Apple, Tim Cook, en el que se cree se trató el tema del desarrollo de la tecnología fuera de Estados Unidos.



Al parecer este es uno de los cometidos principales de la lista de Trump frente al sector, pero ¿qué pasaría si Apple decide aceptar esta petición? ¿Es factible?



Actualmente la compañía de la manzana solo realiza el proceso de fabricación de su Mac Pro, en Austin, Texas, no obstante, según un reporte del grupo de comunicación japonés Nikkei publicado en noviembre del año pasado, la empresa se habría acercado a Foxconn, una de sus fabricantes principales y a Pegatron, otra de sus principales proveedoras, para analizar la idea de mover toda la producción.



Sin embargo, hacerlo significaría un aumento en los costos teniendo en cuenta que la mano de obra en China es mucho más económica que en cualquier otro país. Pero no solo eso, en un artículo publicado por The New York Times en 2012, en el que además se relata un episodio en el que Barack Obama le reclama a Steve Jobs por realizar la operación en el país asiático, se expone que Estados Unidos sería incapaz de mantener el ritmo de trabajo y montaje que se necesita para crear los productos de Apple.

De acuerdo con la publicación, una cuarta parte de los trabajadores que fabrican los dispositivos viven en las fábricas y tienen jornadas de doce horas diarias y según los ejecutivos de la empresa “la flexibilidad, la diligencia y las habilidades industriales de los trabajadores extranjeros han superado a sus homólogos estadounidenses”.



En el mismo sentido se pronunció Tim Cook en una entrevista para NBC en 2015. “Para fabricar iPhones, se necesitaría un grupo de proveedores en el mismo lugar, que Estados Unidos no tiene en este momento", dijo el ejecutivo.



De hecho, el tamaño de la población y de la demanda laboral es otro de los factores que influye en esta decisión. Apple señaló que a finales de 2015 logró la creación y el apoyo de 1.9 millones de empleos en Estados Unidos. Sin embargo, según Nikkei, Foxconn empleó a unos 690.000 trabajadores en China a finales de abril del año anterior, cifra que equivale a toda la población de Detroit.



Aunque Trump habló de imponer aranceles de hasta 45 % a los productos fabricados en China un estudio de 'Business Insider' asegura que trasladar la fabricación de ese país llevaría a que el precio de un iPhone suba aproximadamente 50 dólares. El mismo reporte señala además que “casi todas las partes incluidas en un iPhone –los chips, la pantalla y los botones- se fabrican en Asia”, por lo que también se disminuyen costos al tener cerca todos los suplementos.

TECNÓSFERA