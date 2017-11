Apple lanzaría sus gafas de realidad aumentada en el 2020

Apple Inc., que busca un producto innovador que suceda al iPhone, apunta a tener la tecnología lista para un visor de realidad aumentada en 2019 y podría despachar un producto ya en 2020.



A diferencia de la actual generación de visores de realidad virtual que usan un teléfono inteligente como motor y pantalla, el dispositivo de Apple tendrá su propia pantalla y funcionara con un nuevo chip y sistema operativo, según fuentes familiarizadas con la situación.

El cronograma de desarrollo es muy agresivo y aun podría cambiar, dijeron las fuentes, quienes solicitaron que su nombre se mantuviera en reserva para poder hablar libremente sobre un asunto privado. Mientras que la realidad virtual sumerge al usuario en un mundo digital, la realidad aumentada superpone imágenes y datos en el mundo real.



El máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, considera que la realidad aumentada es menos aislante que la realidad virtual y potencialmente tan revolucionaria como el teléfono inteligente. Así mismo se ha referido con entusiasmo a la tecnología en el programa de televisión Good Morning America.



"Ya estamos viendo cosas que transformaran la forma en que uno trabaja, juega, se conecta y aprende", dijo en la última conferencia telefónica. "En pocas palabras, creemos que la realidad aumentada va a cambiar la forma en que usamos la tecnología para siempre".



Apple no quiso efectuar comentarios. La compañía comenzó a reunir un equipo para trabajar en proyectos relacionados con la realidad aumentada hace un par de años, informo Bloomberg en marzo. Dirigido por Mike Rockwell, quien anteriormente dirigió la ingeniería en Dolby Labs, el grupo ahora ha crecido a varios cientos de ingenieros de toda Apple, dijeron las fuentes.



El equipo, disperso en los distintos conjuntos de oficinas tanto en Cupertino como en Sunnyvale, California, está trabajando en varios proyectos de hardware y software bajo el nombre clave de "T288".



El primer producto del equipo fue ARKit, herramientas que desarrolladores externos de software usan para crear aplicaciones de realidad aumentada para los últimos iPhones y iPads, aprovechando sus pantallas, cámaras y procesadores para crear interfaces virtuales tridimensionales que se usan para compras en línea, educación y juegos. Este fue un paso intermedio, que dio a Apple la oportunidad de probar la tecnología en un producto existente. El siguiente paso, la creación de un visor con pantalla incorporada capaz de transmitir video en 3D sin agotar la batería, es mucho más complicado.



Así lo reconoció Cook en una entrevista reciente con The Independent, cuando dijo: "cualquier cosa que vean en el mercado pronto no sería algo con lo que cualquiera de nosotros estaría satisfecho".



En referencia a los desafíos para la creación de pantallas, el director de diseño, Jony Ive, dijo el mes pasado a un panel técnico que "tenemos algunas ideas, y estamos esperando que la tecnología se ponga al nivel de la idea".



Al igual que con productos anteriores, Apple no está esperando que alguien más cree un chip capaz de accionar sus visores de realidad aumentada. Esta diseñando uno internamente que es similar en concepto al componente SiP (system in package) del Apple Watch. Tales chips pueden comprimir más componentes (procesadores gráficos, chip de inteligencia artificial y CPU) en un área más pequeña que los procesadores estándar; además, consumen menos energía.



El nuevo sistema operativo -denominado internamente "rOS" por sus siglas en inglés para "sistema operativo de realidad"- se basa en iOS, el sistema operativo del iPhone. Tal como tvOS activa el Apple TV, macOS se ejecuta en Mac y watchOS opera en los Apple Watches, "rOS" será el sistema de los visores de realidad aumentada de Apple. Geoff Stahl, exgerente de software para juegos y graficas de Apple, es uno de los directores del grupo de software "rOS".



Apple no ha definido la forma en que los usuarios controlaran los visores y activaran las aplicaciones, pero está investigando los paneles táctiles, la activación por voz a través de Siri y los gestos con la cabeza. Los ingenieros están creando prototipos para una serie de aplicaciones, desde mapas y mensajes de texto hasta funciones más avanzadas, como salas de reuniones virtuales y reproducción de video en 360°.



La compañía ha analizado la conexión de los visores con su propia versión de la App Store, donde los usuarios podrían descargar contenido, tal como lo hacen con iPhone, iWatch, Apple TV y Mac.



Debido a que Apple no cuenta con un visor propio totalmente operativo, los ingenieros han comenzado a usar los visores Vive de HTC para sus pruebas. También están trabajando en un dispositivo similar a un visor Gear VR de Oculus que utiliza la pantalla, las cámaras y los conjuntos de chips de un iPhone.



Apple no planea vender el dispositivo, sino que pretende usarlo internamente para probar las aplicaciones de realidad aumentada el próximo año. Dado que faltan al menos dos años para que los visores sean una realidad, Apple quiere facilitar que los desarrolladores generen nuevas características de realidad aumentada para el iPhone. Con ese fin, la compañía planea lanzar una nueva versión de herramientas de software ARKit ya en 2018.



Esto podría ayudar a los desarrolladores a crear software que recuerde con precisión donde se colocó un objeto digital en un espacio real, utilizando una tecnología llamada seguimiento persistente; uno mira hacia otro lado, y el objeto todavía esta allí. Las herramientas también facilitaran la creación de juegos de realidad aumentada para varios jugadores.



BLOOMBERG