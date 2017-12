Apple enfrenta demandas por ralentizar sus iPhone viejos

Apple enfrentará demandas colectivas por la desaceleración intencionada a modelos pasados de iPhone, algo que la compañía admitió recientemente. El argumento de los demandantes es que la firma actuó sin el consentimiento de los usuarios y que el objetivo podría ser que las personas reemplacen sus dispositivos en un menor tiempo.



Apple aseguró que la práctica (que específicamente se refiere a los iPhone 6, 6S, 7 y SE) se lleva a cabo cuando las baterías de los teléfonos están viejas, frías o tienen poca carga, para evitar que los sistemas se paren abruptamente.

Este jueves, se presentaron dos procesos separados de demanda colectiva en contra de la compañía. Según reportó The Guardian, los demandantes radicaron sus procesos en California e Illinois, EE. UU.



En un proceso, los demandantes afirman que las actualizaciones del sistema operativo iOS de Apple fueron diseñadas para "ralentizar deliberadamente las velocidades de rendimiento" de los teléfonos "forzando fraudulentamente a los propietarios de iPhone a comprar el último modelo ofrecido por Apple".



El otro proceso, que fue radicado por Stefan Bogdanovich y Dakota Speas en California, busca reparaciones por daños y perjuicios. Los demandantes dijeron al portal británico que el comportamiento de Apple le causó daños económicos y otros daños "por los que tienen derecho a una indemnización". La reparación que persiguen incluiría el reemplazo del teléfono antiguo y el valor de compras de nuevas baterías, entre otros.



Bogdanovich y Speas estarían buscando otros propietarios de modelos de iPhone anteriores al iPhone 8 en los Estados Unidos para continuar el proceso y aseguran que la firma "nunca les dio la opción de elegir si preferían tener o no sus iPhones más lentos de lo normal".



Las declaraciones de Apple sucedieron días después de que un cliente compartiera su testimonio en el portal Reddit, aportando pruebas de cómo su iPhone 6S se había vuelto más lento con el tiempo, pero había acelerado su rendimiento de manera repentina al reemplazar la batería.



Según la explicación inicial de Apple, la disminución del rendimiento se llevaba a cabo porque cuando las baterías se desgastan ya no pueden soportar de la misma forma la corriente requerida por los procesadores de los teléfonos. En ese caso, cuando el procesador del teléfono demanda más corriente de la que tiene capacidad la batería gastada, el teléfono se apaga abruptamente para proteger componentes internos.



Al momento, Apple no ha realizado declaraciones oficiales al respecto.



REDACCIÓN TECNÓSFERA.