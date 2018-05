Apple elimina 'apps' que comparten datos de ubicación con terceros

09 de mayo 2018 , 08:31 a.m.

Apple comenzó a eliminar aplicaciones de su App Store que infringen las políticas de la empresa. La medida va en contra de las apps que comparten datos de ubicación con terceros sin el consentimiento explícito del usuario, según informes.

El informe agrega que las infracciones están relacionadas con las secciones 5.1.1 y 5.1.2 de las Directrices de la Tienda de aplicaciones de la compañía, que dicen que las aplicaciones no deben transmitir "datos de ubicación del usuario a terceros sin el consentimiento explícito del usuario para fines no aprobados".



Los desarrolladores que violaron las pautas de la compañía recibieron avisos de Apple, en los que se les informó que sus aplicaciones no están en cumplimiento "después de la reevaluación", informó 9to5Mac.



Por otra parte, Apple dice en los avisos enviados que aquellos que quieran reinstalar su aplicación deben eliminar cualquier código que se relacione con la ubicación compartida con terceros, y volver a enviar la aplicación para una revisión. Una vez aprobada, la aplicación se volverá a publicar en la App Store.



Las medidas tomadas por Apple parecen estar relacionadas con el Reglamento General de Protección de Datos , que entra en vigencia el próximo 25 de mayo en Europa.



Según las nuevas reglas, las compañías de tecnología necesitarán obtener el consentimiento explícito e informado de una persona de la que están recopilando datos personales.



Lo anterior significa que es posible que las aplicaciones deban solicitar con más frecuencia el consentimiento de sus usuarios con referencia al uso de sus datos, además, de que tendrán que destacar cómo serán usados esos datos.

