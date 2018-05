Apple reembolsará parte del reemplazo de la batería de su iPhone

A finales del año pasado, Apple anunció que rebajaría el costo original del cambio de pila para lidiar con los problemas de batería que habían afectado el rendimiento de algunos modelos de iPhone. Pero ahora la compañía dijo, a través de un comunicado, que también hay un crédito para los que pagaron un reemplazo en 2017.

Apple ofrecerá 190 mil pesos de crédito a todos los clientes que pagaron por un reemplazo de batería fuera de garantía para iPhone 6 o posteriores, entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de diciembre del mismo año.



El crédito se otorgará mediante transferencia electrónica o crédito en la tarjeta con la que se realizó la compra de la batería de reemplazo.



El requisito para obtenerlo es que el cambio haya sido efectuado en un punto de servicio autorizado por Apple, es decir en un Apple Store, un centro de reparaciones de Apple o un proveedor de servicios autorizado por Apple.



Es importante aclarar que este crédito no aplica a los reemplazos de batería de un iPhone en garantía.



Si el cliente cumple con los requisitos, la compañía enviará un email notificándole que es apto para el crédito, además de enviarle las instrucciones para obtenerlo entre el 23 de mayo y el 27 de julio de 2018.



En caso de no recibir el correo por parte de Apple, hay que comunicarse con la compañía vía web, vía telefónica o dirigiéndose a un punto de servicio autorizado por Apple, antes de que termine el año. De lo contrario, el crédito ya no será redimible.

