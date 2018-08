Apple borró de iTunes los podcasts de Alex Jones por discurso de odio

Apple dio de baja a la mayoría de podcasts conspirativos creados por Alex Jones y su sitio InfoWars de la tienda de iTunes y de la aplicación de podcast, según el portal Buzzfeed.

La decisión de eliminar los contenidos se genera luego de que Facebook, Youtube y Spotify adoptarán medidas de censura a Jones por difundir su discurso de odio.



Apple no solo eliminó episodios específicos del programa popular de Jones, sino que borró todos los contenidos de The Alex Jones Show, War Room, entre otros.



Tan sólo un programa proporcionado por Infowars, Real News with David Knight, permane en las plataformas de Apple.



De acuerdo con Buzzfeed, la medida de la compañía de la manzana es una de las mayores acciones destinadas a regular la información falsa por parte de una empresa tecnológica.



"Apple no tolera el discurso de odio y tenemos pautas claras que los creadores y desarrolladores deben seguir para garantizar que proporcionemos un entorno seguro para todos nuestros usuarios", dijo un portavoz a Buzzfeed.

Entre otras acciones recientes contra Jones, Facebook suspendió el perfil personal del presentador de radio durante 30 días por acoso y discurso de odio, según la compañía.



Spotify, una empresa que permite escuchar música y podcasts por streaming, eliminó algunos episodios específicos de los programas de Jones.



También YouTube eliminó cuatro videos del canal Infowars y le otorgó una suspensión de 90 días de la transmisión en vivo.

Infowars fue fundada en 1999 y desde entonces Jones ha generado una amplia audiencia.



Entre las teorías que ha difundido, se encuentra la afirmación de que los atentados a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 fueron organizados por el gobierno.



Ahora Jones se enfrenta a varias demandas por difamación gracias a su más reciente declaración, en la que asegura que el tiroteo masivo en la Escuela Primaria Sandy Hook fue un engaño, según The Washintong Post.





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters