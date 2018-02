WhatsApp y Facebook, las apps que más consumen batería de su celular

Una investigación realizada por Avast, firma de seguridad informática, reveló la lista de las aplicaciones que más consumen batería y datos móviles en los dispositivos que cuentan con el sistema operativo Android: Samsung AllShare, Google Maps y WhatsApp, lideran el raking.

El informe corresponde al 2017 y está elaborado según dos rangos: las aplicaciones que trabajan de manera automática, y por otro lado los servicios que activa el usuario.



En ese sentido, la aplicación que más batería consume es Samsung AllShare, una plataforma que permite, de forma inalámbrica, compartir contenido entre distintos dispositivos.



En la lista también se encuentran herramientas como ChatON Voice & Video Chat, (es un sistema de mensajería también de la firma surcoreana), Google Maps, WhatsApp Messenger, Facebook, WeChat, AppLock y DU Battery Saver.



La compañía de seguridad recomienda que para ahorrar batería es recomendable utilizar estas aplicaciones en cortos periodos de tiempo. Además, asegura que en el caso de Facebook y WhatsApp es posible utilizar las versiones web para disminuir la carga.



En cuanto a las aplicaciones que activan los usuarios el top quedó así Snapchat: Samsung WatchON, Video Editor, Netflix, Spotify Music, Snapchat, Clean Master, Line, Microsoft Outlook y BBC News.



"El editor de video incorporado de Samsung se ha convertido en la segunda aplicación de consumo de batería. Requiere un procesamiento intenso (CPU) y recursos gráficos (GPU) del teléfono para editar y agregar efectos a los videos. No es de sorprender aquí: Spotify, Netflix y Snapchat continúan siendo pesados, ya que están usando más recursos que el navegador o aplicación de correo", detalló Avast en el informe.

Las 'apps' que más gastan datos

El informe asegura que las plataformas que más consumen datos móviles son: Facebook, Instagram, Firefox, The Weather Channel, WhatsApp Messenger, Google Chrome. DU Battery Saver, Facebook Lite y Google Play Store.



"Considere desactivar estas aplicaciones o eliminar sus actividad de fondo para ayudar a administrar el uso de su plan de datos cuando no esté conectado a wifi", aseguró la firma.

Siga estas recomendaciones

Limite las notificaciones: aunque la mayoría proporcionan información importante al usuario, algunas notificaciones no resultan ser de gran utilidad. Por eso, para mejorar la vida de la batería, rendimiento y datos móviles, la sugerencia es limitar las notificaciones que no considere necesarias.



Apague funciones innecesarias: si no está utilizando característiacas como wifi, GPS o Bluetooth, la sugerencia es apagarlas.



Baje el brillo de la pantalla: Avast recomienda que, si no está utilizando el celular bajo el sol, es importante reducir el brillo hasta en un 50 o 70 por ciento. Según la compañía, la pantalla es la responsable del 80 por ciento del consumo de energía en un dispositivo.



