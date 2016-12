La 'app' para ser legal con su empleado doméstico

Livia Lizarazo, una consultora en desarrollo humano de 34 años, requiere de los servicios de una auxiliar domestica desde hace varias años Meses atrás, Marleny, su empleada, tuvo que acudir a su EPS por un percance de salud, pero al llegar al centro de salud no fue atendida porque tenía un saldo en mora.

“Siempre he tenido auxiliar interna por mis bebés, pero no he entendido muy bien el tema de la legislación de los empleados domésticos. No sé exactamente lo que sucedió, pero meses atrás tuve un problema con la afiliación de Marleny, pues resulta que en la base de datos de su EPS no encontraban los pagos”, comenta Lizarazo. Terminó pagando 700.000 pesos adicionales para que su auxiliar fuera atendida.

Historias como las de Livia son frecuentes en Colombia, pues muchas personas desconocen la ley que formaliza el papel de los empleados domésticos en Colombia.

Con el objetivo de dignificar el trabajo de los empleados domésticos nace Larnia, una plataforma en la nube que asegura el cumplimiento de las responsabilidades para con los conductores, niñeras y el servicio doméstico en general.

Esta herramienta, creada por la empresa de tecnología Tulpep, trabaja bajo la tecnología Azure, de Microsoft, y ayuda a los empleadores a realizar los pagos de seguridad social, registro de novedades, exámenes médicos, entre otros procesos.

“Dos fueron las principales razones por las que decidimos dedicar esfuerzos y recursos a esta idea. En primer lugar, que quienes son empleadores estén cubiertos ante los riesgos que implica llevar de manera inadecuada una relación laboral. Y, en segundo lugar, promover y facilitar el empleo digno a este grupo de trabajadores, que históricamente han sido contratados informalmente y descubiertos, en muchos casos, hasta de los mínimos derechos laborales”, asegurá Omar Perdomo, director de Larnia.

Para hacer uso de la plataforma debe registrarse (www.larnia.co) y luego, pagar una suscripción mensual. Los precios van desde 23.900 hasta 29.900 pesos, dependiendo del número de días que el empleado trabaje en el hogar.

CAMILO PEÑA

Redactor de Tecnósfera