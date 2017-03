Las cinco mejores 'apps' para decir adiós a la era de las fotos feas

En plena era de las redes sociales, del ‘selfie stick’ y de la popularización de la fotografía gracias a distintos dispositivos celulares, tener buenas aplicaciones para editarlas, corregirlas y trabajarlas de manera profesional se ha convertido en tendencia entre los fotógrafos de oficio y los aficionados.

Mientras que antes se necesitaba un programa pesado, las aplicaciones modernas son muy sencillas de manejar y el resultado final es óptimo.



El mercado ofrece editores con gamas amplias de filtros o con la posibilidad de crearlos, completas herramientas de edición que optimizan la calidad de las imágenes y las mejora en procesos de captura, clasificación y hasta en la gestión de compartir galerías enteras en las redes sociales.

Snapseed, la más completa

Esta aplicación obtuvo el premio Technical Image Press Association en el 2012. Es adaptable tanto para dispositivos con sistemas operativo Android como iOS y con ella se puede hacer de todo. Cortar, calibrar brillos, regular aperturas, ajustar imágenes y hacer autocorrecciones son algunas de las acciones sencillas que se pueden llevar a cabo. Pero quizás uno de los mejores plus de esta aplicación es la incorporación a herramientas de Google+, así que las imágenes que se editan o se mejoran se pueden también compartir.



En edición, las opciones también son múltiples, como la de ajuste selectivo para realzar áreas específicas de las fotografías. También se le puede dar rienda suelta a la creatividad y usar todo tipo de filtros innovadores, como Retrolux, Drama, Vintage, Grunge y Tilt-Shift. Así mismo se les pueden añadir bordes a las imágenes, retocarlas con la función ajustar imagen, enderezarlas y rotarlas.



Y entre sus mejoras creativas tiene la función de inclinar-desplazar, en la que se puede simular la profundidad de campo. La función Detalles permite realzar los detalles con gran nitidez, mientras que en Enfoque Central se atrae la atención hacia el sujeto desenfocando y ajustando el brillo del fondo que rodea la escena.

Lightroom de Adobe

Con esta aplicación se puede compartir imágenes desde el ‘smartphone’ o la ‘tablet’ con herramientas sencillas, pero potentes y creadas por Adobe Photoshop. Tiene más de 40 ajustes para mejorar la calidad de las imágenes. Maneja una buena gama de efectos de color, ajustes de claridad, se le pueden añadir viñetas e incluso hay comunicación con otras ‘apps’ de Adobe, como Photoshop Fix, para poder hacer mejores retoques.



Con esta ‘app’ se comparten fotografías, se organizan y editan, accediendo a las mismas desde cualquier parte. Otra cualidad es que permite trabajar prácticamente con cualquier formato de imagen y con la opción de acceso directo a Spark Page y Spark Video, creando historias visuales. Con la biblioteca, permite crear colecciones completas con gestión de atributos y metadatos.



El módulo de Revelar mejora la calidad de las imágenes con balances de blancos, perfecciona los tonos, balance de colores, elimina el efecto rojo de los ojos, reduce el ruido, aumenta el contraste, maneja filtros y, un aspecto bien interesante, deja sincronizar los ajustes de una foto a un conjunto mayor de imágenes, adaptando las características de la primera para ahorrar tiempo. Otro plus es la opción de Mapa, que facilita organizar fotografías mediante datos de georreferencia y la obtención de metadatos de localización con GPS. Con Libro, otra herramienta, se crea eso: libros de fotografía que pueden ser exportados en formato PDF.

Facetune, saca la cara por usted

Esta aplicación es famosa por el retoque de rostros y la mejora de pieles, y aunque es reconocida por los retratos, lo cierto es que cuenta con varias funciones más de tipo profesional.



Es ideal, por ejemplo, para limpiar fondos, eliminar sombras molestas, destacar brillos de detalles como accesorios, argollas o aretes.



Las herramientas que tiene son sumamente fáciles de usar, cada una lleva un nombre sencillo para facilitar la navegabilidad y cuenta con tutoriales para facilitar su uso.

VSCO Cam: sencilla



Con la llegada de Instagram, la fotografía se vio revolucionada y, sin muchos conocimientos técnicos, cualquier persona empezó a experimentar con las imágenes. Filtros, efectos de luz y bordes ‘vintage’ estuvieron a la orden del día. Sin embargo, en aquello que Instagram no evolucionó técnicamente sí lo hicieron otras aplicaciones, entre ellas VSCO Cam.



Esta aplicación salió al mercado en el 2013 y se puede usar en Android y iOS de Apple. Permite ponerles efectos a las fotografías, dándoles una experiencia interesante a los usuarios con buen diseño e interfaces sencillas y agradables. Las fotografías se pueden tomar desde la misma aplicación o seleccionar alguna desde la misma galería.



Entretenerse es la clave, así que si el usuario ingresa en la herramienta Edición tendrá todo un abanico de opciones para aplicar como filtros muy respetuosos con la imagen, pero si las opciones no son suficientes se puede comprar más, pero la librería es más que generosa. También es posible jugar con los brillos, contrastes, saturación, temperaturas, ajuste de tamaños, y la rotación de las imágenes podría ser una herramienta como Photoshop, pero más sencilla de usar.



Una vez el usuario haya terminado, podrá compartir sus imágenes en redes sociales, como el mismo Instagram.

Afterlight, invente filtros

Tiene un precio aproximado de $ 3.130, no es gratuita, punto negativo, pensarían los usuarios, pero lo cierto es que tiene unas cualidades muy robustas y a muy bajo costo. Eso sí, se puede probar antes de comprar.



La aplicación se actualiza mes a mes y entre sus características están las ocho herramientas de ajuste para mejorar la calidad de las fotografías, posee 57 filtros, 27 originales y 14 aportados por los usuarios de Instagram y unos 16 más que vienen con el paquete Seasons Filters.



Entre otras cosas, cuenta con 66 texturas que contienen fugas de luz natural y real, también se pueden recortar fotos y rotar fácilmente. Los marcos son múltiples y la ‘app’ tiene aproximadamente una oferta de 79. Con los elementos de edición el usuario podrá jugar con los contrastes, los brillos y los colores que, con ayuda de una barra deslizable, puede conseguir el efecto deseable y de una manera simple.

Tenga en cuenta que...

1. No hay que abusar de los filtros ni saturar las imágenes.



2. Que usted use su celular no implica que tome sus fotos con el mismo dispositivo. Si tiene una cámara con mejores características también la puede usar y editar con su dispositivo.



3. Las ‘apps’ ayudan, pero no hacen milagros. Si la calidad de la foto es realmente muy mala, la ‘app’ podrá mejorarla, pero seguramente seguirá siendo una mala fotografía.



4. Si usted no tiene nada de conocimiento en fotografía, podría empezar por una ‘app’ de lenguaje sencillo, como VSCO Cam, y luego pasar a una más compleja, como Lightroom.



5. Antes de empezar a trabajar con editores fotográficos de celular, conozca bien las características de su cámara, bien sea la del celular o una externa. Esto le facilitará su proceso de aprendizaje.



EL TIEMPO