La 'app' que le ayudará con sus finanzas personales

09 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Ante la falta de cultura de ahorro de los colombianos, Diego Alejandro Guzmán y Julián Velez, dos emprendedores de Medellín, crearon Bankity, un servicio que permite controlar las finanzas visualizando en forma automática su presupuesto y sus gastos por categorías como transporte, entretenimiento, alimentación, etcétera.

"La aplicación nace de un dinero que nos pagaron de un proyecto que realizamos con mi socio. Una vez lo entregaron, no supimos como manejarlo. Corría el año 2013 y de acuerdo a un estudio del Banco de la República, identificamos que los colombianos no tenían la cultura del ahorro. Ahí había un problema y quisimos resolverlo", cuenta Guzmán, quien es ingeniero de sistemas y tiene 29 años.



Bankity, cuenta Guzmán, ha tenido una evolución importante. Hasta el momento, la 'app' cuenta con más de 60.000 usuarios y cuatro millones de transacciones registradas. La aplicación está disponible en Android e iOS.



Para usar la aplicación, el usuario solo necesita un correo con el que se registra y el cual es usado para hacer seguimiento a sus finanzas. Luego debe inscribir dicho correo con sus entidades financieras para que las notificaciones de compras o retiros lleguen al correo electrónico que se configuró.



"En un principio, como todo emprendedor que entra al sector financiero, tuvimos que entender cómo funciona ese mundo.Hay gente que desea innovar y otra que es muy tradicionalista. De ahí la dificultad de buscar alianzas con entidades bancarias. En principio, nuestra idea fue crear una aplicación que no dependiera de bancos, sin embargo, con el tiempo logramos tener 'partners' adecuados", cuenta el ingeniero de sistemas.



De hecho, los emprendedores presentaron en octubre del año pasado, una tarjeta de crédito inteligente compatible con Bankity. La idea es que las personas puedan conocer el estado de su saldo, cuánto se ha gastado, en qué se ha gastado y cuántos intereses está pagando el usuario por cada compra.



"La tarjeta inteligente estará asociada a la plataforma Bankity. Cada vez que el usuario realice una compra se le informará, en tiempo real, la predicción de cuánto va a gastar a final de mes. Si el usuario se va saliendo de su tendencia, la tarjeta le informará sus variaciones", añadió.



El objetivo principal del producto, asevera Diego, es impactar la conciencia financiera del colombiano. "Durante el último trimestre del 2016 el producto financiero que más quejas recibió fue la tarjeta de crédito. Por eso, queremos capitalizar ese descontento y promover la bancarización".



TECNÓSFERA