Apelaciones por neutralidad de la red serán oídas en San Francisco

La decisión sobre la posible derogación de la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) frente al principio de neutralidad de la red quedará en manos de la corte de apelaciones de Estados Unidos con sede en San Francisco. Así lo dio a conocer un panel judicial federal el jueves.

El Panel Judicial de EE. UU. que conoce sobre litigios multidistritales seleccionó al azar al Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos para conocer las demandas. La FCC se negó a comentar sobre la decisión.



Una docena de impugnaciones fueron presentadas por una coalición de 22 fiscales estatales, en compañía de grupos de interés público, compañías de Internet, y la Comisión de Servicios Públicos del Estado de California. Con ello buscan bloquear la finalización de una ley del mandato Obama que consolida el principio de 'no discriminación' en internet.



La FCC dirigida por los republicanos, votó 3-2 en diciembre para anular las normas establecidas en una ley de 2015 que prohíben a los proveedores de servicios de internet el bloquear, ralentizar el acceso o cobrar más por cierto contenido en línea.



Dado que la orden de anulación de las reglas de neutralidad de la red fue registrada por la FCC el pasado 22 de febrero, un paso que permite las impugnaciones legales, la coalición busca proteger las garantías de una internet neutral, abierta y libre, antes de que la decisión de la FCC surta efecto.



Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey y Pensilvania son algunos de los estados que impugnan la decisión de la Comisión, argumentando que la FCC no puede hacer cambios "arbitrarios y caprichosos" a las políticas existentes y que malinterpretó y descartó "pruebas récord sobre prácticas industriales y daños" a consumidores y empresas ".



El presidente de la FCC, Ajit Pai, dijo que confía en que la orden será confirmada.



Sin embargo, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca debe cerrar sesión y aclarar algunos aspectos de la revocación de la FCC antes de que tenga efecto legal. Eso podría llevar meses.



La derogación de las reglas de neutralidad de la red fue una victoria para los proveedores de servicios de Internet como AT & T Inc, Comcast Corp y Verizon Communications Inc, confiriendo poder sobre la gestión del tráfico de sus redes, al punto de poder decidir sobre la velocidad y el tipo de contenido al que pueden acceder los consumidores.



Por otro lado, las empresas de tecnología, incluidas Alphabet Inc y Facebook Inc, han respaldado una propuesta del Congreso para revertir la derogación de la neutralidad de la red.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.