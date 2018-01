El Dane defiende la seguridad de la plataforma para el censo

La seguridad de la plataforma para el eCenso (censo electrónico) es una prioridad. Así lo afirmó ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que defendió la “seguridad y robustez” de su sistema. El pronunciamiento del Dane responde a las denuncias que Juliana Peña, ingeniera de sistemas colombiana que trabaja en Microsoft desde hace cinco años, hizo a través de la señal de W Radio.

En una extensa entrevista, Peña cuestionó la manera en que, según infirió de su propia experiencia, el sistema almacena las contraseñas de los usuarios. Agregó que este hecho pondría en riesgo las cuentas de redes o correos de quienes usen la misma contraseña en más de un sitio.



Pero el Dane no aceptó los señalamientos. En un comunicado dijo confiar en los “estrictos parámetros de seguridad” de su herramienta y afirmó que desde que el usuario registra su contraseña en el sistema esta se encuentra protegida y solo se envía, en caso de que el usuario la olvide, de manera personalizada y exclusiva.

Para tranquilidad de las cerca de 30.000 personas que hasta ahora han hecho uso de la plataforma de eCenso, el Dane indicó que se conformó un Puesto de Mando Unificado encargado del monitoreo permanente a la infraestructura que soporta el sistema y del análisis de eventos que se puedan presentar.



“Este Puesto de mando Unificado está integrado por entidades expertas en identificación y seguimiento a riesgos cibernéticos. Frente al tema, el Centro Cibernético Policial, manifiesta que “la Dirección de Investigación Criminal, a través del Centro Cibernético Policial, viene realizando un trabajo permanente y articulado con personal de tecnología del Dane y otras autoridades en el Puesto de Mando Unificado, con el fin de brindar respuesta oportuna, a los eventos e incidentes de seguridad cibernética, que puedan atentar en contra del normal desarrollo del censo poblacional 2018”, manifestó la entidad.



Por su parte, Microsoft Colombia reiteró ayer que Juliana Peña “no está ni ha estado en ningún momento autorizada para hablar en nombre de Microsoft, ni tampoco lo hizo” y que por tanto “sus opiniones no reflejan la posición de la Corporación ni de la Subsidiaria en Colombia”.

La empresa agregó que “la bloguera Juliana Peña no pertenece a la subsidiaria colombiana de Microsoft y no está vinculada con proyecto alguno en Colombia. Por tal motivo, no tiene relación alguna con el Censo Nacional”.



TECNÓSFERA