“La economía creativa es generar dinero con ideas”

Encontrar un equilibrio entre las ideas que le interesan al emprendedor y las que satisfacen las necesidades del mercado es uno de los principales retos que se deben afrontar a la hora de generar ideas, según John Howkins, líder mundial en creatividad, innovación y propiedad intelectual, impulsor del concepto de la economía naranja y autor del libro "The Creative Economy".

Este proceso hace parte de la denominada Economía Creativa, pero ¿qué hacer ante este panorama? ¿Cómo lograrlo? En entrevista con EL TIEMPO desde el Congreso Internacional de Tecnología Andicom 2017, en Cartagena, Howkins explicó cómo aplicar la creatividad de manera efectiva, qué se necesita para lograrlo y cuáles son los consejos que los emprendedores deben seguir.

¿Cómo explicar el concepto de economía creativa?

La creatividad es usar la imaginación para tener nuevas ideas, todo el mundo lo hace todo pero la economía creativa es generar dinero con esas ideas.

¿Pero precisamente cómo lograrlo? ¿Cuál es el principal reto a la hora generar ideas?

Un desafío de la economía creativa con el que me encontré hace poco es acertar en cuanto al equilibrio entre las ideas que me interesan a mí y las que le interesan al mercado. Tengo que satisfacer mis propias ambiciones y mis propios estándares en cuanto a lo que quiero lograr, tengo que estar seguro que hago lo mejor que puedo pero al mismo tiempo tengo que asegurarme que estoy haciendo un producto o servicio que le sirve al mercado y que estoy distribuyendo bien. Además fijar un buen precio, porque eso es importante, y asegurarme de que llevo el producto de una manera que el mercado lo quiera comprar.

¿De qué manera puede la economía creativa cambiar la forma como vivimos?

Las ideas han cambiado a las personas y los negocios de manera fundamental y aunque eso comenzó con algunos artistas, inventores y diseñadores ya se ha convertido en un movimiento masivo en el mundo. Es algo que muchas personas hacen, en particular los jóvenes, y muchas empresas quieren utilizar estas ideas. Casi todo gobierno en el mundo está implementando políticas para apoyar la economía creativa.

¿Cómo motivar a gente a generar ideas y cómo colaborar con otros para lograrlo?

Es difícil porque no puedes obligar a las personas a que lo hagan, pero si los puedes animar o apoyar. Incluso si no te gustan sus ideas los puedes animar dándoles libertad para que tengan nuevas propuestas. Mucho de eso comienza en la familia y la educación, los niños en la primera infancia y adolescentes deberían ser animados desde el principio a desarrollar ideas y no solo para su propio placer sino para compartirlas y para que puedan ser desarrolladas.

Uno de los principales temas en Andicom es trasformación digital, ¿qué deben hacer las empresas para alcanzar este concepto?

Yo diría que la creatividad es el principal motor de la innovación. Si aplicas la creatividad a la tecnología, a los datos, a los algoritmos y a la colectividad, terminas con una amplia gama de posibilidades. El costo de ingreso de iniciar es muy bajo así como el costo del software, puedes hacer mercadeo con las redes sociales y por lo tanto puedes llevar tu idea a forma digital de manera eficaz y rápida.

En ese sentido cuál es su consejo para nuevas empresas o startups

Mi consejo es que seas muy valiente, hay que tener un espíritu aventurero y estar comprometido porque va a ser muy difícil. La mayoría de las nuevas empresas fracasan, así que hay que volver a ese tema del equilibrio que mencionaba: hacer algo que tú quieres, que a ti te parece brillante, que puede cambiar el mundo y al mismo tiempo algo que sabes que el mercado requiere al precio que lo vas a ofrecer y que tu modelo de negocio funciona. Tienes que convencerte primero a ti mismo y a partir de ahí a muchas personas más. Un criterio absolutamente certero del éxito es que estés rodeado de personas que saben cosas que tú no sabes, si lo diseñaste todo tu no va a funcionar, tienes que involucrar a otras personas, y para mí es el tema crucial para tener éxito.



