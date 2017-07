¿Los presidentes tienen derecho a bloquear a usuarios en Twitter?

Una demanda contra el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la que un grupo de usuarios de Twitter argumenta que el mandatario violó el derecho a la libertad de expresión por bloquearlos en esa red social, abrió el debate sobre el manejo que le deberían darles las figuras públicas a la función de bloqueo de cuentas y si en estos casos prima más el derecho a estar informados de los ciudadanos o el de la privacidad de los personajes públicos.



Los siete usuarios demandantes, a los que Trump supuestamente bloqueó por hacer comentarios críticos, argumentan que el presidente utiliza su cuenta personal (@realDonaldTrump) para difundir información oficial del Gobierno, por lo que sus mensajes deberían ser accesibles a todo el mundo.

Aseguran que con esta actuación se viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho de las personas a solicitar al Gobierno la reparación de agravios. Además, señalan los demandantes, Twitter es considerado un importante foro público donde todos pueden participar.



En la demanda, a la que se sumó el Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia (Nueva York), participaron Philip Cohen, un profesor de sociología de la Universidad de Maryland; la escritora y consultora política de Washington D.C., Rebecca Buckwalter; el policía de Texas Brandon Neely, y el residente de cirugía de Tennessee Eugene Gu, quienes solicitan al presidente que los desbloquee.



"La cuenta de Twitter del presidente Trump se ha convertido en una fuente importante de información y noticias sobre el Gobierno, y en un foro importante de expresión de, hacia o sobre, el presidente", dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight, en un comunicado, en el que se asegura que quienes no han sido bloqueados –como el Instituto Knight– son perjudicados porque se ven forzados a participar en un foro donde los críticos han sido censurados.



De acuerdo con Miguel Jaramillo, experto en mercadeo político y redes sociales, el reclamo de los demandantes “tiene mucho sentido en relación con las cuentas oficiales de la Casa blanca, pero no ocurre lo mismo cuando se toca el tema reputacional en las cuentas personales del presidente”.



“Trump tiene un estilo comunicacional o político que quizás pueda tener una mayor aceptación desde su cuenta personal mas no desde las cuentas corporativas que hacen parte de una comunidad gestada por los últimos tres presidentes y que no le pertenecen a él. Hay más reparos en las cuentas oficiales porque son comunidades que están más en contacto con la primera autoridad de la nación, pero no con la persona que la encarna”, señala el experto, quien agrega que, además, la rendición de cuentas que los gobernantes deben hacer se realizan a través de canales abiertos como los boletines oficiales de la Casa Blanca, entre otros.



Para la abogada y activista de la libertad de expresión, Amalia Toledo, aunque está claro el derecho de la ciudadanía de protestar o tener opiniones distintas ante figuras como Trump, también existe el derecho de los personajes públicos a no escuchar todas las quejas.

Sin embargo, la especialista reitera que el bloqueo de cuentas es una medida demasiado agresiva, pues Twitter ofrece otras opciones como la posibilidad de silenciar. “Es una buena alternativa teniendo en cuenta que la persona puede seguir diciendo lo que quiera, pero como dueño de esa cuenta no lo va a escuchar. Dejo que siga la discusión, pero decido no escuchar”, dice.



Jaramillo asegura que la herramienta de bloquear es usada en ocasiones como un discurso político porque los personajes públicos bloquean a quien no quieren escuchar. Sin embargo, advierte que esta situación y la misma naturaleza de las redes pueden llevar a que se presente una ‘endogamia de la opinión pública’.



“Los algoritmos de Facebook y Twitter solamente le permiten a los usuarios consumir de manera prioritaria lo que más les gusta y lo que más consumen. Eso priva a poder escuchar otros usuarios con un pensamiento en contra y esa endogamia te encierra en un escenario de opinión que logran solamente comités de aplausos alrededor. Para la política como discurso es muy peligrosa esta situación”, apunta.



En Colombia también se abrió el debate esta semana cuando el exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, expresó que el expresidente Álvaro Uribe lo había bloqueado en Twitter.



