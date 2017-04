Asesinato divulgado en Facebook evidencia el descontrol en las redes

La tenebrosa escena de un hombre de 37 años que el domingo transmitió por Facebook el momento en el que asesinó a una persona de 74 años en Cleveland (Estados Unidos) y que amenazó con seguir matando abrió un debate sobre el dilema que tienen las redes sociales para garantizar la libertad de sus usuarios y al tiempo evitar la difusión de contenidos violentos.

Facebook emitió un comunicado en el que informó que el homicidio no ocurrió en directo y que el asesino grabó la escena para luego subirla a la plataforma. Sin embargo, en términos de violencia e impacto el resultado es el mismo y esto ha generado una gran preocupación sobre el uso que se está haciendo de las redes sociales.



El video con el asesinato en Cleveland estuvo tres horas al aire, y aunque fue eliminado de la red social, un solo post alcanzó a ser visto por 1,6 millones de personas.



Ya se han presentado episodios parecidos en los que se hace uso de la herramienta de transmisión en vivo en la red social de Mark Zuckerberg. Por ejemplo, en junio del 2016 un hombre transmitió en directo la muerte de un policía y su pareja en Francia, y tan solo un mes después quedó registrado el fallecimiento de un joven

afroamericano baleado por la policía en Minnesota (Estados Unidos).



Ante este panorama, ¿qué deben hacer las plataformas si se tiene en cuenta la dificultad de detectar tempranamente un contenido de este tipo?

La censura demora

Miguel Jaramillo, estratega de comunicaciones y experto en redes sociales, señala que Facebook ha dejado de ser un medio o un canal de divulgación para convertirse en un escenario paralelo para el ejercicio de ser ciudadano.



En este sentido, señala que es difícil ejercer un control inmediato. “Cuando haces una denuncia no suele llegar una censura antes de 15 minutos. Los usuarios pasan siete minutos llenando los formularios, y en ese tiempo no se podrá reaccionar. Son 900 segundos en los que se dan miles de reproducciones”, anota Jaramillo.



Agrega que muchos usuarios pueden emplear canales diferentes para ganar un margen de acción, en relación con los sensores que utiliza Facebook. Es decir, hay usuarios de redes que usan direcciones IP a través de las cuales se pueden evadir los controles que hace la red social.



Para Sergio Llano, experto en tecnología y actual director de la maestría en comunicación estratégica de la Universidad de La Sabana, el tema trasciende también al campo psicológico.



“Por primera vez los seres humanos contamos con medios en los que nos podemos exhibir libremente. Hay mucha información y contenidos que se exhiben sin ningún control y eso tiene implicaciones secundarias que es difícil de predecir. Eso es un arma de doble filo”, afirma el experto.



Llano propone que se trabaje en “algún desarrollo tecnológico que permita identificar qué tipo de contenidos se están transmitiendo para ejercer filtro”. Y también, que se debe hacer pedagogía sobre el uso de los medios digitales.



Jaramillo, por su parte, recomienda “dejar que los materiales de video reposen antes de generar réplicas”. Este experto afirma que es necesario confrontar las fuentes y no dejar de lado los protocolos de seguridad que ofrecen las redes sociales para los contenidos inapropiados.



“Hay que rodearse de una trayectoria de confianza con las audiencias, que se transmitan contenidos certificados y que al interactuar, al otro lado haya un medio con prestigio”, afirma.



El gran problema es que Facebook no tiene hoy cómo detectar a tiempo un contenido inapropiado y que mientras verifica una denuncia puede pasar mucho tiempo.

Por eso, prácticamente el control inmediato está a cargo de los usuarios de la red, que no deben compartir los contenidos violentos. Además, son los primeros llamados a seguir los protocolos de seguridad previstos en las redes sociales y reportar a quienes están haciendo un mal uso de Facebook.



TECNÓSFERA

Búsqueda del agresor en cinco estados



La policía estadounidense amplió este lunes la búsqueda del hombre que publicó un video en Facebook del asesinato y que anunció su intención de seguir matando, tras las sospechas de que este hubiera logrado moverse hacia uno de los cuatro estados vecinos.



“He matado a 13 y voy en busca del 14 mientras estoy hablando”, dijo el hombre, identificado por la policía como Steve Stephens, de 37 años.



La policía de Cleveland señaló que el sospechoso estaba armado y representaba un peligro, y agregó que ya se les había alertado a las autoridades de los estados vecinos de Indiana, Michigan, Pensilvania y Nueva York para que se mantuvieran alerta.



También la Policía Federal estadounidense (FBI) y el servicio de Marshals se sumaron a la búsqueda.



La madre de Stephens dijo a la cadena CNN que había hablado con su hijo el domingo después de enterarse del video y que este le dijo que disparaba a la gente porque estaba “enfadado con su novia”.



AFP